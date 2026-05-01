Ако вам телефон багује урадите једну ствар и биће као нов

Сви смо барем једном доживјели исти сценарио: телефон који је некада радио брзо и без грешке одједном почне да багује прије сваке радње.
Апликације се отварају спорије, тастатура касни, а батерија као да се празни брже него раније.
Када телефон почне да багује многи одмах помисле да је вријеме за нови уређај, али истина је да у већини случајева проблем уопште није у старости телефона, већ је разлог нешто много једноставније и, ни мање ни више, него гомилање дигиталног смећа које се временом наталожи у систему.
Та једна проста ствар која може драматично да убрза телефон је брисање кеш меморије, односно привремених података које апликације стално стварају док их користите.
Када отварате друштвене мреже, претражујете интернет или гледате видео-клипове, телефон чува разне мале фајлове како би следећи пут све учитао брже. Међутим, како месеци пролазе, тих фајлова се намножи на хиљаде и они почињу да затрпавају систем. Телефон тада мора да “копа” кроз огромну количину непотребних података, због чега се успорава и почиње да багује.
Добра вијест је да брисање кеш меморије не брише ваше фотографије, поруке или налоге. Уклањају се само привремени фајлови које апликације могу поново да направе кад им затребају. Управо зато многи корисници примјете да им телефон послије тога ради знатно брже, као да је управо изашао из кутије.
Проблем додатно погоршава чињеница да већина људи временом напуни скоро сву интерну меморију телефона. Када уређај остане без слободног простора, систем почиње да ради спорије јер стално покушава да премести податке и пронађе место за нове фајлове. Стручњаци зато савјетују да увијек остане бар десетак процената слободне меморије како би телефон могао нормално да функционише.
Још једна занимљива ствар је да многе апликације раде у позадини чак и када их не користите. Друштвене мреже провјеравају обавјештења, разне апликације освежавају податке, а све то троши меморију и процесорску снагу. Када се уз то дода огромна количина кеш података, телефон почиње да се понаша као рачунар који није рестартован мјесецима.
Због тога многи ИТ стручњаци кажу да је паметни телефон заправо мали рачунар у џепу и као сваки рачунар, повремено му треба мало одржавања. Брисање кеш меморије, ослобађање простора и повремено рестартовање могу направити огромну разлику у брзини рада.
Рестарт је посебно користан ако приметите да се телефон превише греје, батерија се необично брзо празни, апликације се руше или екран касни на додир. У таквим ситуацијама често је довољно само угасити и поново упалити уређај. Стручњаци чак препоручују да се телефон рестартује бар једном недељно, јер то помаже систему да ради стабилније и смањује шансу да се нагомилају ситни софтверски проблеми.
Наравно, рестарт није чаробно рјешење за све. Ако је телефон спор због тога што је меморија скоро пуна, има превише апликација или је батерија већ истрошена, онда ће убрзање бити само привремено. Али у многим случајевима то је најједноставнији трик који заиста може да направи приметну разлику у раду телефона.
Занимљиво је да многи људи потроше стотине евра на нови телефон, иако би им уређај који већ имају радио готово исто тако брзо само да су му с времена на вријеме “очистили” систем. Понекад је заиста довољна једна једноставна навика да технологија коју користимо свакодневно поново почне да ради глатко и брзо, преноси Курир.
