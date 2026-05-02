Америчка биотехнолошка компанија планира да оживи изумрлу плаву антилопу

Америчка биотехнолошка компанија "Colossal Biosciences" најавила је да планира да оживи изумрлу плаву антилопу користећи технологије сличне онима из филма Парк из доба Јуре.
Плава антилопа је изумрла прије 226 година, док су је европски колонисти ловили у јужној Африци због карактеристичног сивоплаво-сребрног крзна и елегантног изгледа, преносе медији.
"Афричке антилопе су дуго биле занемарене у глобалном очувању. Пројекат оживљавања плавих антилопи то мијења. Враћамо врсту која је играла виталну улогу у свом екосистему и градимо научну основу за очување антилопа прије него што се изгуби више њихових сродника", рекла је Бет Шапиро, главна научна сарадница компаније.
Компанија је већ у процесу оживљавања неколико изумрлих животиња, укључујући страшног вука, вуненог мамута, тасманијског тигра, као и птице додо и моа.
За пројекат плаве антилопе користи се генетско инжењерство: истраживачи секвенцирају геном изумрле врсте и њеног најближег живог сродника, риђе антилопе.
Када се утврде разлике између две врсте, истраживачи ће у складу са тим изменити ДНК у ћелији риђе антилопе. Затим ће извући преписано једро из ћелије и имплантирати га у јајну ћелију риђе антилопе којој је уклоњено сопствено једро.
Тој модификованој јајној ћелији ће бити дозвољено да се развије у ембрион у лабораторији, а затим ће бити имплантирана у сурогат мајку риђе антилопе. Након периода гестације од 278 дана, мајка риђе антилопе ће родити младунче плаве антилопе.
Истраживачи су открили да се ове двије врсте разликују за само 3 одсто свог укупног генома - али да тих 3 одсто представља 18 милиона варијанти секвенци. У теорији, то би значило преписивање 18 милиона тачака кода како би се жива ћелија риђе антилопе претворила у поново рођену ћелију плаве антилопе.
"Филтрирали смо их и дошли до око три милиона варијанти. Затим смо то свели на 2,4 милиона истински функционалних региона генома, а затим смо сузили наш фокус на оно што су заиста кључни фенотипови и дошли до око 20.000. То је много лакше за управљање, али је и даље импозантан број", рекао је Скот Бариш, геномски инжењер компаније.
Из компаније истичу да пројекат није само "оживљавање" плаве антилопе, већ и корак ка очувању постојећих угрожених врста антилопа, јер научене технике могу помоћи у заштити и јачању популација преосталих животиња.
Директор компаније Бен Лам нагласио је да је циљ да се животиња једног дана врати у природу, под међународним заштитним мјерама, и да буде збринута боље него током претходног периода лова и нестанка.
Од 90 врста антилопа на свијету, 55 доживљава опадање популације, а 29 њих је пред изумирањем.
