Logo
Large banner

Америчка биотехнолошка компанија планира да оживи изумрлу плаву антилопу

Аутор:

АТВ
02.05.2026 08:30

Коментари:

0
Лабораторија
Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

Америчка биотехнолошка компанија "Colossal Biosciences" најавила је да планира да оживи изумрлу плаву антилопу користећи технологије сличне онима из филма Парк из доба Јуре.

Плава антилопа је изумрла прије 226 година, док су је европски колонисти ловили у јужној Африци због карактеристичног сивоплаво-сребрног крзна и елегантног изгледа, преносе медији.

"Афричке антилопе су дуго биле занемарене у глобалном очувању. Пројекат оживљавања плавих антилопи то мијења. Враћамо врсту која је играла виталну улогу у свом екосистему и градимо научну основу за очување антилопа прије него што се изгуби више њихових сродника", рекла је Бет Шапиро, главна научна сарадница компаније.

Компанија је већ у процесу оживљавања неколико изумрлих животиња, укључујући страшног вука, вуненог мамута, тасманијског тигра, као и птице додо и моа.

За пројекат плаве антилопе користи се генетско инжењерство: истраживачи секвенцирају геном изумрле врсте и њеног најближег живог сродника, риђе антилопе.

Наука и технологија

Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

Када се утврде разлике између две врсте, истраживачи ће у складу са тим изменити ДНК у ћелији риђе антилопе. Затим ће извући преписано једро из ћелије и имплантирати га у јајну ћелију риђе антилопе којој је уклоњено сопствено једро.

Тој модификованој јајној ћелији ће бити дозвољено да се развије у ембрион у лабораторији, а затим ће бити имплантирана у сурогат мајку риђе антилопе. Након периода гестације од 278 дана, мајка риђе антилопе ће родити младунче плаве антилопе.

Истраживачи су открили да се ове двије врсте разликују за само 3 одсто свог укупног генома - али да тих 3 одсто представља 18 милиона варијанти секвенци. У теорији, то би значило преписивање 18 милиона тачака кода како би се жива ћелија риђе антилопе претворила у поново рођену ћелију плаве антилопе.

"Филтрирали смо их и дошли до око три милиона варијанти. Затим смо то свели на 2,4 милиона истински функционалних региона генома, а затим смо сузили наш фокус на оно што су заиста кључни фенотипови и дошли до око 20.000. То је много лакше за управљање, али је и даље импозантан број", рекао је Скот Бариш, геномски инжењер компаније.

Свијет

Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

Из компаније истичу да пројекат није само "оживљавање" плаве антилопе, већ и корак ка очувању постојећих угрожених врста антилопа, јер научене технике могу помоћи у заштити и јачању популација преосталих животиња.

Директор компаније Бен Лам нагласио је да је циљ да се животиња једног дана врати у природу, под међународним заштитним мјерама, и да буде збринута боље него током претходног периода лова и нестанка.

Од 90 врста антилопа на свијету, 55 доживљава опадање популације, а 29 њих је пред изумирањем.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

наука

плава антилопа

научници

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свјетлост се пробија кроз воду до дубине

Наука и технологија

Tајнa из 10.000 метара дубине: Откривенa непозната животиња која је шокирала свијет

5 д

0
Пронађена ајкула која плива више од 400 година

Занимљивости

Пронађена ајкула која плива више од 400 година

1 седм

0
На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана панел-дискусија о статусу књижевности за д‌јецу и младе, с циљем да се отворе кључна питања о њеном положају у савременом друштву и образовном систему.

Друштво

Дјечија књижевност између традиције и дигиталног доба

1 седм

0
Планета Марс

Наука и технологија

НАСА дошла до нових открића на Марсу

1 седм

0

Више из рубрике

Ако вам телефон багује урадите једну ствар и биће као нов

Наука и технологија

Ако вам телефон багује урадите једну ствар и биће као нов

1 д

0
свемир, звијезде

Наука и технологија

Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

1 д

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Глобални пад Инстаграма и Воцапа

1 д

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб уводи опцију коју су сви дуго ишчекивали

2 д

0

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner