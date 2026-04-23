НАСА дошла до нових открића на Марсу

Научници америчке свемирске агенције НАСА саопштили су да је ровер "Кјуриосити" открио до сада најразноврснији скуп органских молекула на Марсу, укључујући и једињења која никада раније нису забиљежена на тој планети.
У узорку стене, прикупљеном још 2020. године у области Шарпа, планине висока око 5,5 километара у центру марсовског кратера Гејл, идентификован је 21 органски молекул, од којих је седам први пут детектовано на Марсу, наводи се у раду објављеном у часопису Нејчр Комуникејшн.
Истраживачи истичу да није могуће са сигурношћу утврдити да ли су молекули настали биолошким или геолошким процесима, али наглашавају да откриће додатно потврђује да је древни Марс имао хемијске услове погодне за развој живота.
Међу новооткривеним једињењима налазе се и азотни хетероцикли, структуре које се сматрају потенцијалним претечама молекула попут ДНК и РНК, као и бензотиофен, органско једињење које је раније регистровано у метеоритима.
Узорак, назван "Мери Анинг 3", потиче из региона за који се вјерује да је некада био богат водом, са језерима и токовима који су постојали пре више милијарди година, што је погодовало очувању органских материја у стенама.
Анализе су спроведене директно на Марсу помоћу мини-лабораторије САМ (Simple analysis at Mars), уграђене у ровер, роботско возило намјењено за кретање по површини других планета.
Методологија је укључивала бушење стене, затим загревање узорка у пећи на високој температури и коришћење технике "мокре хемије", први пут коришћене на Марсу, уз употребу тетраметиламонијум хидроксида растварача који разлаже велике молекуле ради идентификације.
Да би провјерили реакције са материјалима из другог свијета, аутори рада су такође тестирали технику на Земљи са дијелом метеорита Мерчисон, једног од најпроучаванијих метеорита свих времена.
Стар више од 4 милијарде година, Мерчисон садржи органске молекуле који су посејани широм раног Сунчевог система, а утврђено је да узорак из Мерчисона изложен растварачу разлаже много веће молекуле на неке од оних виђених у Мери Анинг 3, укључујући бензотиофен.
Тај резултат потврђује да су молекули са Марса пронађени у Мери Анинг 3 могли настати разградњом још сложенијих једињења релевантних за живот.
