Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

Извор:
Sputnjik
14.02.2026
18:11
Сваки новооткривени фосил открива дио историје Земље и живота на њој, а нови фосил, пронађен у канадској провинцији Нова Шкотска, могао би научницима дати до сада најбољи увид у појаву биљоједа на Земљи.
Наиме, пронађена је лобања за коју се процјењује да је стара око 307 милиона година и да је припадала једном од најстаријих познатих копнених кичмењака који се хране биљкама.
Како пише Ројтерс, створење названо Тираноротер хеберти имало је лобању троугластог облика, које карактерише велики мишићи образа који се користи за жвакање тврдог биљног материјала, док су се у устима налазили специјализовани зуби који су тај материјал дробили и уситњавали.
Научници претпостављају да изгледа као гмизавац иако је категоризован као дио групе која се назива микросаури. Процјењују да је био дуг око 30,5 центиметара и здепасте грађе, а само на лобању отпада око 10 центиметара.
Тираносаурус рекс је живео прије више од 300 милиона година међу раним члановима широке лозе четвороножних копнених животиња (тетрапода) који су били претече данашњих водоземаца, гмизаваца, сисара и птица.
Научници кажу да су вероватно еволуирали од риба са меснатим перајима сличним удовима, које су постале први кичмењаци који су крочили на копно пре око 375 милиона година.
Иако научници кажу да су најранији тетраподи били месождери, они су на крају прешли на исхрану којом доминирају биљке.
„Тираносаурус рекс је најранији и најкомплетнији кичмењак копнени биљојед који показује адаптације које могу да обрађују биљни материјал богат влакнима“, каже палеонтолог Арјан Ман из Музеја Филд у Чикагу, коаутор студије објављене у часопису Натур Eколоџи енд Еволушн.
Научници су дуго вјеровали да се први прави биљоједи кичмењаци нису појавили до прије око 299 милиона година, али откриће овог фосила то мења. Такође се чини да је једење инсеката можда био кључни корак у преласку са месождерства на биљоједство.
Поред тога што баца свјетло на порекло биљоједства, ово откриће би такође могло помоћи научницима да разумеју како животиње које једу биљоједе реагују на промјене у свом окружењу.
Тираносаурус је живио пред крај карбонског периода, времена великих климатских промјена и посљедњег преласка са глацијалних на стакленичке услове, преноси Спутњик.
