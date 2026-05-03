Фудбалери Борца на Кошеву циљају титулу

Фудбалери бањалучког Борца пристигли су на стадион “Асим Ферхатовић - Хасе” на којем их очекује утакмица са ФК Сарајево.
Бањалучки “црвено плави” имају прилику да са новом побједом освоје шампионску титулу у Премијер лиги БиХ.
Утакмица почиње у 19.30, а наша репортерска екипа пратиће све детаље са “Кошева”.
Винко Мариновић одлучио је да на терен од прве минуте пошаље ових једанаест играча: Јуркас, Пасквал, Јакшић, Херера, Огринец, Скоруп, Хреља, Хирош, Савић, Саничанин и Јуричић.
За Сарајево од прве минуте: Банић, Маруџа, Мујкић, Иванишевић, Менало, Елези, Бралић, Игнатков, Цимирот, Купрешак, Карлос.
