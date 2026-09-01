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Камионџија кријумчарио 37.500 паклица цигарета: Ухапшен на граничном прелазу

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01.09.2026 14:57

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Заплијењене цигарете на граничном прелазу Љуб.
Фото: МУП Србије

Полиција је на граничном прелазу Љуба ухапсила камионџију јер је утврђено да у скривеном дијелу приколице превози непријављених 37.500 паклица цигарета, вриједних 75.000 евра, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије.

Камионџију чији су иницијали Д.С. /26/ ухапсили су припадници МУП-а у сарадњи са Управом граничне полиције, на изласку из Србије.

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Он је осумњичен за кривично дјело кријумчарење и одређено му је задржавање до 48 часова, те ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.

(Срна)

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Тагови :

МУП Србије

хапшење

кријумчарење

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