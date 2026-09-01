Камионџија кријумчарио 37.500 паклица цигарета: Ухапшен на граничном прелазу

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је на граничном прелазу Љуба ухапсила камионџију јер је утврђено да у скривеном дијелу приколице превози непријављених 37.500 паклица цигарета, вриједних 75.000 евра, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије.
Камионџију чији су иницијали Д.С. /26/ ухапсили су припадници МУП-а у сарадњи са Управом граничне полиције, на изласку из Србије.
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Он је осумњичен за кривично дјело кријумчарење и одређено му је задржавање до 48 часова, те ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.
(Срна)
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