Drama u avionu za Zagreb: Djevojčica pozvala stjuardesu pa joj pokazala strašnu poruku

Jezivi incident na međunarodnom letu koji je prije nekoliko dana sletio na zagrebački aerodrom završio se hapšenjem državljanina Sjeverne Makedonije, koji je osumnjičen za bludne radnje nad maloljetnom djevojkom, piše Jutarnji list.

Sve je počelo kada je 15-godišnja djevojčica, koja je sama putovala za Zagreb, tokom leta diskretno pozvala stjuardesu i dala joj svoj telefon. Na ekranu je bila poruka: "Mene je jako strah ovoga čovjeka, možete li mi nekako pomoći?"

Stjuardesa je odmah shvatila da djevojčica traži pomoć, ali nije željela da alarmira muškarca koji je sjedio pored nje. Zbog toga je odglumila ravnodušnost, rekla djevojčici da će joj pokazati gdje je toalet i zajedno sa njom otišla do pilotske kabine.

Tamo je tinejdžerka posadi ispričala šta se navodno dogodilo. Prema njenim riječima, muškarac koji je sjedio na sjedištu pored njenog počeo je da je dodiruje po genitalijama odmah nakon što je avion poletio. Navodno se pritom pravdao da joj pomaže da pravilno veže sigurnosni pojas.

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Posada je odmah obavijestila kontrolni toranj zagrebačkog aerodroma, pa je policija već čekala osumnjičenog nakon sletanja aviona na aerodrom "Franjo Tuđman". Umjesto da nakon iskrcavanja nastavi put, muškarac je odveden na razgovor sa policijom.

Međutim, taj razgovor prerastao je u kriminalističku istragu. Nakon obrade u policiji, osumnjičeni je sproveden u Opštinsko državno tužilaštvo, potom pred sud, a na kraju mu je određen istražni zatvor u Remetincu.

Tokom ispitivanja odbacio je sve navode protiv sebe. Pred tužiocima je tvrdio da djevojčicu nije dodirivao na način za koji ga terete, već da joj je samo pomogao tako što joj je dodao sigurnosni pojas kako bi mogla da se veže, piše Jutarnji list.