Teodora Drinjak zbog uvreda i pritisaka u Sarajevu studiranje nastavlja u Banjaluci

Student treće godine studijskog programa Geodezija i geoinformatika na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Teodora Drinjak sa Pala odlučila je da studiranje nastavi na banjalučkom Univerzitetu nakon što je protiv nje pokrenut disciplinski postupak po prijavi Asocijacije studenata i izvjesnog "Benjamina" zbog objave na njenom nalogu na društvenim mrežama.

Drinjakova je u izjavi za Srnu navela da je na društvenim mrežama objavila stih pjesme "Đenerale" - "Nek' je tvojoj majci hvala", ispisan ćirilicom, što je zasmetalo njenim dojučerašnjim kolegama sa Fakulteta, koji su protumačili da je na taj način veličala generala Ratka Mladića i, kako su naveli, "ratnog zločinca".

Ona je naglasila da pjesma "Đenerale" nije napisana povodom smrti generala Mladića, kako oni tvrde u prijavi, već mnogo ranije i posvećena je potpukovniku srpske policije Veljku Radenoviću, heroju sa Kosova i Metohije, a koju ona doživljava kao dio tradicije srpskog naroda kojem i pripada.

"Nisam znala da bi trebalo da se `stidim` svog naroda ili da krijem svoja osjećanja u zemlji koja se zove BiH, u kojoj žive tri konstitutivna, ravnopravna naroda, kao što nisam znala ni da je `zabranjeno` njegovati tradiciju svog naroda", navela je Drinjakova.

Ona je rekla da su je prvo kolege nakon te objave blokirale u studentskoj "vajber" grupi, čime je bila uskraćena za mnoge informacije koje su od značaja za svakog studenta.

Drinjakova je naglasila da ne zna kako je ovom objavom ona narušila ugled visokoškolske ustanove, niti zna kakve veze imaju njeni privatni nalozi na društvenim mrežama sa studiranjem i njenim kolegama.

Istakla je da je tokom cijelog studiranja kao jedina Srpkinja u generaciji doživljavala razne neprijatnosti i uvrede na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, te da je pokretanje disciplinskog postupka prevršilo svaku mjeru.

"Od početka studija bila sam izložena svojevrsnom mobingu, uvredama, verbalnim napadima zbog moje nacionalne i vjerske pripadnosti. Još na prvoj godini razmišljala sam da napustim studije, jer sam bila pod stalnim pritiskom, ali sam vremenom shvatila da u Sarajevo idem da studiram, a ne da se bavim politikom. Posvetila sam se učenju i uspješno završila treću godinu. Ono na šta sam posebno ponosna jeste da sam jedan od tri studenta koji su redovno završili treću godinu od nas oko 40 iz moje generacije", rekla je Drinjakova.

Ona je dodala da mora reći da su profesori imala korektan odnos prema njoj i cijenili njen rad, trud i znanje, te da je čak jedina od svih studenata dobila poziv jednog od profesora da, ukoliko projekat Univerziteta u Sarajevu iz njene struke prođe na konkursu Uneska, bude uključena u njegovu realizaciju i pomogne u radu.

U pisanom izjašnjenju na odluku o pokretanju disciplinskog postupka, Drinjakova je navela da je njen osnovni cilj bio da studira, radi na sebi, stiče znanje i završi fakultet koji je željela, da sa kolegama bude u drugarskim odnosima, da se pomažu, što je ona i činila, ali kao odgovor na to sve, kaže, dobila je pokretanje disciplinskog postupka zbog objave na ličnom profilu kojim nije nanijela štetu ni fakultetu, ni profesorima, ni kolegama.

"Moje glavno interesovanje je studiranje, a ne kako ko tumači koju pjesmu i da li će je koristiti u političke svrhe ili ne. Imala sam potrebu da napišem taj stih i ne kajem se", istakla je ona i navela da je njen stav da niko od kolega ne bi trebalo da utiče na privatne objave studenata.

Ona je rekla da je i sama mogla još na početku studiranja da se obrati profesorima, policiji i drugim nadležnim institucijama zbog uvreda koje je trpjela od prve godine, ali nije željela jer zna zbog čega je tu - zbog učenja.

Drinjakova je uz izjašnjenje disciplinskoj komisiji uputila i zahtjev visokoškolskoj ustanovi da joj dostave kompletnu dokumentaciju, sa upisanim ocjenama poštanskim putem na kućnu adresu, jer, kako je naglasila, iz straha za bezbjednost više ne želi da ulazi u zgradu Fakulteta.

Iako je redovno i uspješno završila treću godinu studijskog programa Geodezija i geoinfromatika, Drinjakova je odlučila da, poslije svega što je doživjela tokom studiranja u Sarajevu, obrazovanje i profesionalno usavršavanje nastavi u Banjaluci.

Željela je, kaže, da nastavi master studije u Sarajevu, ali za nju je to sada završena priča.

"Poslije svega, ne vidim sebe među kolegama koji mi broje krvna zrnca i bave se politikom. Očigledno da mi tu nije mjesto, i uprkos dodatnim troškovima zbog nastavka studija u Banjaluci, što će biti udar na naš kućni budžet, zajedno sa roditeljima, odlučila sam da obrazovanje nastavim u Republici Srpskoj, u Banjaluci gdje neću doživljavati poniženja i uvrede ove vrste", zaključila je Drinjakova.