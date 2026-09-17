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Premijer Švedske podnio ostavku

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17.09.2026 14:15

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Премијер Шведске поднио оставку
Foto: Pexels/aura Paredis

Švedski premijer Ulf Kristerson podnio je ostavku nakon što je potvrđeno da je njegova koalicija desnog centra, zajedno sa Švedskim demokratama, izgubila na parlamentarnim izborima.

Ljevičarski blok, predvođen Socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Anderson, odnio je pobjedu sa svega 50.359 glasova razlike.

Prema konačnim rezultatima prebrojavanja glasova, ljevica će u novom sazivu parlamenta imati 176 poslaničkih mjesta, dok je Kristersonovom bloku pripalo 173 mjesta.

U obraćanju javnosti putem društvene mreže Iks (X), Kristerson je istakao da tako tesna izborna trka i različiti stavovi partija značajno komplikuju formiranje nove vlasti.

On je naglasio da će biti neophodna konstruktivna otvorenost svih parlamentarnih aktera kako bi se izabrao novi premijer i usvojio državni budžet, dodajući da je formalno zatražio razrešenje sa funkcije da bi predsjednik parlamenta mogao odmah da započne konsultacije o sastavu nove vlade, piše Gardijan.

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Švedska

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premijer podnio ostavku

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