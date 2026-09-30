Минић: Посјета Русији једна од најпродуктивнијих за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Желим да обавијестим све у Републици Српској, али и у БиХ да вјероватно нису ни свјесни у какву корист свих оних који овдје живе смо били у посјети Руској Федерацији, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић по повратку из Русије.
Минић је поручио да је та посјета била у корист чак и оних који то презентују на неки начин, форме ради, као некакав састанак, а да је то све било осим формалног састанка
"Оно уважавање институција Републике Српске које смо могли доживјети у Руској Федерацији је сигурно нешто што би импоновало било којем грађанину Републике Српске", истакао је Минић на конференцији за новинаре.
Нагласио је да је разговор у Академији наука и умјетности управо био пренос таквих нових изума, када је у питању медицина и друге науке, трансфер технологија.
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"Био је то разговор који показује да смо ми уистину партнер кога Руска Федерација доживљава на једном нивоу који, бићу искрен, нисмо ни ми свјесни да ли уопште заслужујемо", рекао је Минић.
Минић је навео да моћ Русије даје простора да Српска изнесе одређене захтјеве будући да су Руси гарант Дејтонског споразума.
Навео је да је очигледно тај споразум постао рушеван, а они који су гаранти су принуђени да повлаче одређене потезе.
"Ово је један од најбољих начина да управо статус Републике Српске а самим тим и БиХ обезбиједимо", рекао је Минић.
Истакао је да посјета Руској Федерацији показује да у овом тренутку одлазак на једно од два или три мјеста на земаљској кугли која одлучују о будућности на свјетском нивоу, сигурно може бити од једне велике користи
"Посјета Руској федерацији је била једна од најпродуктивнијих посјета у виду свих тематика", закључио је Мунић.
Предсједник Владе рекао је да је током боравка у Русији имао састанак са одређеним привредним компанијама и да је начелну сагласност да се крене у реализацију у вези са бијељинском компанијом "Орао".
"Искористићемо све што смо прије десетак дана презентовали а то је набавка нове технологије из Мексика и Индије за репарацију турбомлазних мотора који могу да покрећу елисне моторе", рекао је Минић.
Минић је додао да Српска има добар предуслов за ту врсту сарадње, као и о питању повећања квота када је ријеч о извозу из Српске.
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