"2.200 beba najbolji rezultat politike Srpske, koji je promijenio ljudima život"

Postoje rezultati koje mjerimo kilometrima puteva, brojem izgrađenih objekata ili milionima uloženih maraka, ali postoje rezultati koje mjerimo najvećim bogatstvom - novim životima, istakao je odbornik u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje Kabinet predsjednika Republike predstavlja prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj, Zeljković je izjavio za Srnu da je više od 2.200 beba rođeno zahvaljujući postupcima vantjelesne oplodnje otkako je ovo pravo 2007. godine uvedeno u sistem zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

"To je više od 2.200 dječijih osmijeha. Više od 2.200 puta kada je neko prvi put izgovorio 'mama' ili 'tata'. I više od 2.200 potvrda da podrška porodici nije apstraktna politika, nego nešto što može potpuno promijeniti ljudski život", naglasio je Zeljković.

On je podsjetio da Republika Srpska danas kroz Fond zdravstvenog osiguranja finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje parovima koji potomstvo ne mogu ostvariti na drugi način.

"Za postupke vantjelesne oplodnje obavljene u Republici Srpskoj ili izvan nje, Vlada Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja do sada su izdvojili više od 42 miliona KM. Iza te brojke nalaze se godine pokušavanja, čekanja i razočaranja kroz koje prolaze ljudi koji žele dijete. Zato je svako proširenje ovog prava mnogo više od nove stavke zdravstvenog osiguranja", rekao je Zeljković.

On je naveo da je Republika Srpska od ove godine dala mogućnost i ženama do navršene 42 godine, koje su već iskoristile tri pokušaja vantjelesne oplodnje finansirana preko Fonda, ukoliko nakon novog postupka dobiju bebu - imaju pravo na refundaciju troškova bez obzira na to gdje je postupak obavljen, u skladu sa propisanim uslovima.

"Najvažniji rezultat ove mjere ne nalazi se ni u jednom pravilniku. Nalazi se u 2.200 dječijih soba, u 2.200 rođendana, u hiljadama roditelja koji su možda nekada pomislili da nikada neće držati svoje dijete u naručju", naglasio je Zeljković.

Kampanja "Srpska te voli – Ljubav su prava", kaže on, upravo zato govori o pravima koja mijenjaju živote.

"Jer nekada ljubav znači pomoći roditelju da njegovo dijete ozdravi, a nekada znači pomoći nekome da uopšte postane roditelj. Srpska te voli", zaključio je Zeljković, prenosi Srna.