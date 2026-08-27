Sve je počelo 10. aprila: Kako generalu Mladiću nije dozvoljeno liječenje u Srbiji?

Sve je počelo 10. aprila. General Ratko Mladić je doživio lakši moždani udar, koji je dodatno zakomplikovalo njegovo i onako već narušeno zdravstveno stanje. Prebačen je u bolnicu, pa istog dana vraćen u pritvorsku jedinicu.

Krenula je tada i agonija za njegovu porodicu i nehuman pristup Mehanizma za međunarodne krivične sudove prema generalu. Danima je porodica čekala da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu.

Republika Srpska Biografija generala Ratka Mladića

"General Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je generalov sin Darko Mladić. Kako kaže, očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo 10. aprila. "General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu, rekao je Mladićev sin. General Mladić je više puta podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi."

Pet dana kasnije, ministar pravde Srbije ponovo je pozvao Mehanizam da omogući liječenje generala Mladića u Srbiji. Ozbiljno pogoršanje generalovog zdravstvenog stanja je potvrdila i zatvorska dokumentacija, na koju se čekalo sedam dana. Porodica je u tim trenucima čekala odgovor Mehanizma na zahtjev Rusije i Srbije Savjetu bezbjednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga.

"Nažalost, nije dobra prognoza. Ja se samo nadam da ćemo ga uspjeti dovesti u Srbiju na liječenje kako bi mu barem probali produžiti život. Stanje je jako loše. Ja sam razgovarao u petak sa njegovom doktoricom i vidim da je i ona zabrinuta za njegovo stanje. Jako je loše i mislim da je jedini način da mu produžimo život, jeste da ga puste na liječenje u Srbiju. Treba mu prava bolnica gdje bi bio non-stop. U ovoj ovdje ambulanti oni imaju specijaliste na vezi, ali takav pacijent više ne može da se šeta po ambulantama gore-dolje. Sve to je za njega napor i rizik", rekao je Darko Mladić 19.04.2026. godine.

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Neprihvatljivim je i ministar pravde Srbije smatrao da se osnovno ljudsko pravo na liječenje dovodi u pitanje. Upozorio je da svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice po život i zdravlje generala Ratka Mladića. Zato se u Hag uputio 20. aprila.

General Ratko Mladić je na samrti, to je 21. aprila izgovorio njegov sin Darko. Nije bio zadovoljan tretmanom liječenja njegovog oca. General nije mogao da jede i da pije vodu kako treba. Nije Darko Mladić dobio ni jasan odgovor zašto generalu nije uključena infuzija. Dan poslije, Ratka Mladića su u pritvoru u Hagu pregledali srpski doktori. Svima je bilo jasno da pritvorska jedinica nije mjesto za liječenje ležećeg pacijenta.

Svima osim Mehanizmu. Uslovi za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja su bili odavno ispunjeni, posljednjih 15-ak godina, rekao je za ATV Branko Lukić, član tima Mladićeve odbrane.

"Pravno ukoliko se gleda sigurno su ispunjeni uslovi za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu zbog lečenja, ali na žalost vrlo malo ima prava, a mnogo više politike. I to je razlog zašto general Mladić do sada nije pušten. Tražićemo njegovo puštanje nakon pregleda koji obave srpski lekari. Kažem, uvek verujemo u ono što tražimo, ne bismo pisali, ne bismo tražili da ne verujemo, ali znajući šta je Tribunal, znajući praksu Tribunala prema Srbima imamo duboke sumnje da će da postupe na osnovu prava. Pošto stanje jeste stvarno kritično i po samom Tribunalu znamo da oni više generala Mladića ne leče nego mu samo pružaju palijativnu negu. Dakle samo mu olakšavaju patnje. A više po njihovom priznanju ga ne liječe", rekao je Lukić 22.04.2026.

Mladićevo zdravstveno stanje je bilo sve lošije iz dana u dan.

"Ja ne vidim kako sad mogu da ga ne prebace za Srbiju. Prosto svi tamo od osoblja, čuvara, ljekara njihovih svima je žao mog oca i svi su faktički za to da se on pusti. Neki lično emotivno, a lekari stručno. Mi smo naši lekari i njihovi su u konsenzusu da on umire, da su mu ovo posljednji dani. Ja sada ne vidim kako ga neće pustiti ako su letos tražili da akutno terminalno bude bolestan", rekao je dan kasnije sin generala Ratka Mladića.

24. aprila u posjetu je došla i generalova supruga. Istog dana, porodica i advokati generala Ratka Mladića predali su zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu, za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji. U tom zahtjevu su bili objedinjeni i izveštaji UN i srpskih ljekara, garancije i zahtjev Srbije, te zahtjev porodice i odbrane.

"Osnovni humanitarni razlozi zahtevaju njegovo puštanje na slobodu kako bi mogao da dobije odgovarajuću medicinsku negu i provede preostalo vreme u adekvatnijem okruženju, bliže svojoj porodici. Očekujemo da će predsednik Mehanizma slediti ovaj postojeći pravni okvir i sudsku praksu koja je primenjivana u drugim predmetima. Naš zahtev je podnet predsednici Mehanizma u Hagu, što je uobičajena praksa za takve zahteve. Na predsednici je da zatraži dodatne informacije i podneske. Takođe je na predsednici da donese odluku koja će imati i javnu i poverljivu verziju", rekao je Dragan Ivetić, branilac Ratka Mladića.

I oči javnosti Republike Srpske sve vrijeme su bile uprte u informacije o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića. Jasno je rečeno da je riječ o osveti i mučenju i da Mladić nema adekvatnu medicinsku pomoć te da se krše elementarna ljudska prava.

"Ostala je kod njih ona želja kada su u pitanju Srbi i srpski narod da gdje god imamo optuženika koji je Srbin, da se maksimalno sve tu provede po najstrožim pravilima, kršeći sve moguće međunarodne norme koje se odnose i na status pritvorenika i na kraju na njegovo zdravstveno stanje. Sigurno da ćemo koristeći ovu saradnju sa Republikom Srbijom maksimalno odreagovati prema svim međunarodnim institucijama i ustanovama", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske 24.04.2026.

"Očigledno je da je spremnost i RS i Srbije da damo garancije da se general Mladić pusti na liječenje u zemlju odakle dolazi. Dakle da li RS ili Srbija. I pratimo postupanje i kako stvari stoje vjerovatno će institucije Srpske i Srbije podnijeti određene prijave protiv odgovornih lica koja su odgovorna za neadekvatnu zdravstvenu zaštitu samog generala Mladića", poručio je 23.04.2026. ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Stizali su pozivi Mehanizmu za krivične sudove u Hagu da primijeni „Mandelina pravila“ – bez diskriminacije i osvete. O tome, čini se, tamo nisu ni razmišljali. Digla su se na noge i udruženja proistikla iz Odbrambeno otadžbinskog rata. Opravdano, povjerenja u po pravu donesene odluke u Haškom tribunalu nisu imali. Čulo se da brutalno i monstruozno postupanje Haškog tribunala prema generalu Mladiću još jednom pokazuje da je taj sud formiran kako bi isključivo bio mučilište za Srbe.

"Kako bi bio mjesto odakle nijedan Srbin koga su, mogu slobodno reći, nasilu odveli, jer rijetki su oni koji su otišli samovoljno zbog činjenice da su, dakle, i oni sami shvatili da je taj sud ništa drugo do, pa možemo slobodno reći, jedan logor za Srbe iz koga će malo ko izaći živ i vratiti se svojoj porodici", poručio je Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice 26.04.2026.

"Naš stav, naš odnos i naša podrška svim nastojanjima da se naš heroj general Ratko Mladić pusti iz neprijateljskog Rezidualnog mehanizma ili nasljednika Haškog tribunala u Srbiju ili neku drugu zemlju gdje bi mu se pružila adekvatna zdravstvena zaštita. Jer su svi relevantni faktori i sa naših prostora i iz svijeta rekli da ne postoje uslovi u Haškom tribunal da se pruži adekvatna zdravstvena njega i da su doveli čovjeka bukvalno da je u procesu umiranja samo zbog toga što mu nije pružena adekvatna njega ni pomoć", rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske 28.04.2026..

"Haški tribunal se od postanka prema Srbima ponašao jednako odnosno nije prema Srbima i drugima. Evo na kraju komandanta Mladića koji je na samrti ne dozvoljavaju da se liječi u Srbiji, ne dozvoljavaju da izađe u zadnjim danima svog života. Smatramo da je to nešto što je nehumano, neljudski", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske 28.04.2026.

"Ja sam neko ko je imao priliku da bravi u posjeti našem generalu i mislim da je van svakog komentara njihov neljudski odnos prema čovjeku koji je u takvom zdravstvenom stanju", rekao je istog dana Lazar Blagojević, opštinska boračka organizacija Šamac

Svi su se pribojavali kupovine vremena. Haški tribunal nije iznenadio. Krajem aprila je predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana naredila da se najkasnije do 1. maja, sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojima se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja, saopšteno je tada iz Mehanizma. Od tada niko nije imao informacije o stanju generala. Nekoliko dana se ni Darko Mladić nije čuo s ocem. Nije imao informaciju ni da li je živ.

Iako je rok bio 1. maj, na taj dan nije bilo informacija o izvještaju nezavisnih stručnjaka. Već drugog maja, general Mladić je bio prebačen u civilnu bolnicu u Hagu, jer su ljekari sumnjali da je opet imao moždani udar. Na kraju su zaključili da najvjerovatnije nije to u pitanju, pa je vraćen u pritvorsku bolnicu. 4. maja Darko Mladić je bio u Hagu, i dalje bez odluke Mehanizma o hitnom liječenju u Srbiji.

12. juna zahtjev i argumenti za prijevremeno puštanje generala Mladića iz humanih razloga čuli su se i u Savjetu bezbjednosti UN-a. Srpski predstavnik je tada poručio da cilj Srbije nije ponovno razmatranje presude ili privilegovano ponašanje za bilo koga.

"Zahtjev za humano oslobađanje Mladića je bio striktno zasnovan na medicinskim nalazima, te propraćen temeljnim garancijama. Srbija se zalaže za sistem koji je principijelan, konsistentan i utemeljen u vrijednostima pravde, humanosti i vladavine prava", kaže Radomir Ilić, Stalna misija Srbije u UN 12.06.2026.

Predsjednik Mehanizma ostala je pri svom, mnogi ocjenjuju nehumanom stavu. Odluka je, tvrdila je, donesena „u skladu s pravnim načelima“. Rekla je Grasijela Gati Santana da pravo odlučivanja o puštanju na slobodu osuđenika po humanitarnoj osnovi treba da ostane unutar Mehanizma. O tome, zaključila je, i dalje treba da odlučuju međunarodne sudije.

"Svjesna sam da je pokrenuto pitanje u vezi sa skorom odlukom u vezi s ranim otpuštanjem Ratka Mladića. Odluka, koja je postignuta u konsultaciji sa pet drugih sudija koji su sudili Mladiću, obuhvatila je sve proceduralne garancije i principe zakona. Koristim priliku da istaknem da kredibilna pravda zavisi od pravne nezavisnosti bez neprikladnog političkog pritiska", rekla je Santana 12.06.2026.

Mehanizam pokazuje antisrpsku pristrasnost, kategorična je bila zamjenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN-u. Podsjetila je Marija Zabolocka na kršenje prava prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kao i na činjenicu da Ratku Mladiću nije dozvoljeno da se liječi u Srbiji.

"Odluka Mehanizma od 14. maja o ranom oslobađanju Mladića po humanitarnoj osnovi je nezakonita, apsurdna i jednostavno nehumana. Odluka o ne oslobađanju Mladića će postati još jedna mrlja na reputaciji Mehanizma. I u odlici je navedeno da general umire. Prisutni se mogu upoznati sa sadržajem našeg pisma o ovoj temi - tražili smo momentalno oslobađanje srpskog generala i da mu se pruži prilika da svoje posljednje dane provede u svojoj domovini", rekla je Zabolocka, 12.06.

Danas je jasno svima kako su odlučivale međunarodne sudije. Zahtjevi za puštanje generala iz haške pritvorske bolnice na liječenje u Srbiji stizali su na adresu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Posljednji koji je porodica podnijela bio je 24. avgusta, na osnovu izvještaja srpskog ljekara koji je u petak, 21. avgusta, posjetio generala Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici. Predsjednik Haškog mehanizma je naredila da se tamošnji pritvorski i nezavisni ljekari izjasne o izvještaju srpskog doktora u roku od 24 časa. Izvještaji još porodici nisu bili stigli. Do tada je svaki zahtjev bio odbijen. Odgovor na posljednji porodica nije ni dočekala. Ratko Mladić je umro danas, četvrtak, 27. avgust 2026. godine. Posljednje dane života je proveo iza zatvorskih zidova, lišen porodice i dostojanstva. Oduzeto mu je ono najosnovnije, pravo da kao čovjek dočeka kraj uz svoje najmilije. General je umro, a humanost je umrla mnogo ranije.