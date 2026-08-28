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Обиљежено 100 година храма у Јошавци

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Аутор:

Валерија Илић
28.08.2026 19:47

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100 година Храма у Јошавци
Фото: АТВ

Стотину година постојања обиљежила је Црква Успења Пресвете Богородице у Јошавци код Челинца.

Грађена је шест година и завршена 1926. године, а кроз вијек постојања два пута је страдала у земљотресима.

Први пут 1969. године након чега је санирана 1972, а поново је оштећена у земљотресу 1981. и обновљена 1993. године. Велика Госпојина и велики јубилеј окупили су бројне вјернике.

Вијек постојања храма у Јошавци за мјештане је више од јубилеја. Кажу да је црква кроз генерације била мјесто окупљања, молитве и чувања традиције, због чега је прослава стоте годишњице окупила велики број вјерника и гостију.

"Драго нам је свима што смо сачували храм и што је све како треба, овај народ овдје се томе посветио баш доста и свештеници што су били и прије и сада граде и стварају",

"Много је лијепо и задовољна сам са свиме, сваке године долазим и то рано да дочекамо вас величанствене и предсједника и владику, долазим сваког свеца, овде сам крштена, овдје ми је све",

"Прелијепо се осјећам, увијек долази и у цркву и овдје сваке године, мени је прелијепо и народ и обичаји", говоре вјерници за АТВ.

Уз обиљежавање великог јубилеја, у Јошавци се настављају и пројекти усмјерени на развој те мјесне заједнице.

"Видимо да је у току и изградња парохијске сале, да се ова парохија развија као и ова мјесна заједница гдје смо и амбуланту породичне медицине нову направили, градимо путну инфраструктуру као и бројне пројекте у сарадњи са нашим грађанима у овој мјесној заједници", рекао је Владо Глигорић, начелник општине Челинац.

Црква је преживјела све, па и ратове. Опстала је читав вијек захваљујући мјештанима чија је вјера снажна, истакао је Милорад Додик.

"100 година је огроман период за живот једног народа, у тих сто година прошло је много, Други свјетски рат, Отаџбински рат, многа дешавања црква је преживјела и остала ту, и зато то завређује да овде станемо и да на данашњи празник Велику Госпојину будемо присутни, мада у многим мјестима данас се обиљежавају храмовске славе, ја сам изабрао да дођем овдје", каже Додик.

Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служио је Свету архијерејску литургију у цркви Успења Пресвете Богородице, којој су присуствовали и бројни званичници.

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Тагови :

Јошавка

Челинац

100 година Храма у Јошавци

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