Обиљежено 100 година храма у Јошавци

Аутор:Валерија Илић
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Стотину година постојања обиљежила је Црква Успења Пресвете Богородице у Јошавци код Челинца.
Грађена је шест година и завршена 1926. године, а кроз вијек постојања два пута је страдала у земљотресима.
Први пут 1969. године након чега је санирана 1972, а поново је оштећена у земљотресу 1981. и обновљена 1993. године. Велика Госпојина и велики јубилеј окупили су бројне вјернике.
Вијек постојања храма у Јошавци за мјештане је више од јубилеја. Кажу да је црква кроз генерације била мјесто окупљања, молитве и чувања традиције, због чега је прослава стоте годишњице окупила велики број вјерника и гостију.
"Драго нам је свима што смо сачували храм и што је све како треба, овај народ овдје се томе посветио баш доста и свештеници што су били и прије и сада граде и стварају",
"Много је лијепо и задовољна сам са свиме, сваке године долазим и то рано да дочекамо вас величанствене и предсједника и владику, долазим сваког свеца, овде сам крштена, овдје ми је све",
"Прелијепо се осјећам, увијек долази и у цркву и овдје сваке године, мени је прелијепо и народ и обичаји", говоре вјерници за АТВ.
Уз обиљежавање великог јубилеја, у Јошавци се настављају и пројекти усмјерени на развој те мјесне заједнице.
"Видимо да је у току и изградња парохијске сале, да се ова парохија развија као и ова мјесна заједница гдје смо и амбуланту породичне медицине нову направили, градимо путну инфраструктуру као и бројне пројекте у сарадњи са нашим грађанима у овој мјесној заједници", рекао је Владо Глигорић, начелник општине Челинац.
Црква је преживјела све, па и ратове. Опстала је читав вијек захваљујући мјештанима чија је вјера снажна, истакао је Милорад Додик.
"100 година је огроман период за живот једног народа, у тих сто година прошло је много, Други свјетски рат, Отаџбински рат, многа дешавања црква је преживјела и остала ту, и зато то завређује да овде станемо и да на данашњи празник Велику Госпојину будемо присутни, мада у многим мјестима данас се обиљежавају храмовске славе, ја сам изабрао да дођем овдје", каже Додик.
Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служио је Свету архијерејску литургију у цркви Успења Пресвете Богородице, којој су присуствовали и бројни званичници.
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