Захарова упозорава Запад: "Биће третиране као легитимни војни циљеви"

Аутор:АТВ редакција
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Распоређивање било каквих војних контингената земаља такозване "коалиције вољних" на територији Украјине је неприхватљиво и они ће, уколико буду размјештени, бити сматрани легитимним војним циљевима, изјавила је на брифингу званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је подсјетила да је француски предсједник Емануел Макрон на самиту земаља "коалиције вољних" изјавио да су "планови за распоређивање снага, које ће бити стациониране далеко од линије фронта, већ припремљени, као и да ће у наредним мјесецима у европским државама које се граниче са Украјином бити одржане њихове војне вјежбе".
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"У том контексту желимо још једном да нагласимо да је за нашу земљу неприхватљиво распоређивање било каквих војних контингената земаља такозване ‘коалиције вољних’ на територији Украјине. То би, понављам, фактички значило страну војну интервенцију и повећање пријетњи по безбједност Русије", истакла је Захарова.
"Такве јединице биће третиране као легитимни војни циљеви", поручила је она.
Како је истакла, они који против Русије припремају неки "нови поход" требало би да се присјете лекција из историје и престану да се заносе илузијама о могућности да Москви нанесу стратешки пораз.
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