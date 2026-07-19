Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. biće obilježen danas u Gornjem Jelovcu kod Prijedora.

Biće služen pomen za svu ubijenu djecu u NDH kod spomen-kosturnice u zaseoku Macure, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće.

Postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac je jedno od takvih mjesta, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Ubijanje nevine djece je smišljeno sistematsko ubijanje budućnosti. Njihova smrt je najdublja rana koja nikada ne može zacijeliti i koju ništa ne može izliječiti, ni vrijeme, ni novi životi. Jedina krivica te nevine djece je što su nosili srpsko ime i prezime, što su imali srpski identitet", rekao je predsjednik Milorad Dodik.