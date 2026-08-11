Kraj sna o Ligi šampiona!

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Ber Ševe u revanšu trećeg kola kvalifikacija rezultatom 2:0, te su se neslavno pred svojim navijačima oprostili od Lige šampiona.

Muk na Marakani u noći za zaborav! Nadala se Zvezda, vjerovala da će lako „istopiti“ gol zaostatka od prošle nedjelje iz prvog meča trećeg kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona sa Hapoelom Ber Ševom, ali umjesto toga, pretrpjela je šamar!

I to, ne jedan, nego dva. Dva gola u mreži Mateusa...

Dejan Stanković izveo je krajnje čudnu postavu protiv Izraelaca u revanšu.

Iako u poslednjoj liniji nije ništa mijenjao, jer su ispred Mateusa baš kao i u Mađarskoj, bili Seol, Lukasen, Eraković i Tiknizijan, uslijedile su tri promjene u sredini terena i u napadu.

Naime, Timi Maks-Elšnik i Rade Krunić bili su „dvojica osigurača“, očekivao se Abu Fani, ali ostao je na klupi. Najveće iznenađenje odnosilo se na to što su Mirko Ivanić i Marko Arnautović ostali na klupi. Prednost su dobili Bruno Duarte i Džej Enem.

Ta i takva Stankovićeva Zvezda nije pokazala apsolutno ništa.

Impotencija! Totalna!

Bez šuta u okvir gola u prvom poluvremenu.

Ber Ševa je igrala taman koliko je trebalo, „ja tebi, ti meni“, uz po neku kontru.

Dovoljno...

Mijenjao je Stanković na poluvremenu. Morao je. Bio je svjestan da ništa ne štima. A, gol mora da se postigne, bar jedan, za produžetke.

Uveo je Arnautovića i Abua Fanija, izveo je Džeja Enema i Maksa Elšnika.

Nizali su se u tim trenucima napadi Zvezde, u 51. minutu najbolju priliku propustio je Usman Bukari koji je iz izgledne situacije lansirao loptu na sjevernu tribinu. Mogao je da uposli i Duartea, ali to nije učinio...

A, onda u 57. minutu protesti Dejana Stankovića zbog prethodno, po njemu, vjerovatno nedosuđenog penala nad Abu Fanijem. Nije se oglasio švedski arbitar Glen Niberg, žestoko se bunio Stanković, a glavni sudija pokazao mu je crveni karton.

I tada su kola definitivno krenula nizbrdo. Već u 61. minutu kapitulirala je odbrana Zvezde. Igor Zlatanović je jednu lijepu akciju Izraelaca krunisao pogotkom.

Tada se moglo naslutiti da je Zvezda završila priču o Ligi šampiona. Imala je dva gola zaostatka, a nije imala šut u okvir gola.

Ušao je zatim Ivanić, ubačen je u igru i Čam, ali prekasno za bilo kakvu reakciju ekipe i promjenu rezultata.

Orilo se u tim trenucima i „uprava napolje“ sa zapadne tribine...

Zvezda je u 79. minutu primila i drugi gol. Est je uspio da umakne na prvoj stativi Lukasenu i da vrlo spretno matira Mateusa.

Izašao je Tiknizijan, ušao je Katai. Ponovo prekasno.

I ponovo se orilo Marakanom: „Uprava napolje“... Nešto što je do revanša bilo nezamislivo, a sada je određeni dio navijača javno iskazao zadovoljstvo zbog toga kako je izgledala Zvezda protiv autsajdera.

Prijetila je Zvezda u nastavku, prvi udarac u okvir gola rivala uputila je tek u 84. minutu preko Bruna Duartea. Nakon toga, u 89. je Čam uzdrmao prečku.

Uzvratila je Ber Ševa sa pogođenom stativom. Do kraja, potpuno bespotrebno crveni karton za Abua Fanija u 92. minutu.

Na kraju težak poraz Zvezde i kraj sna o Ligi šampiona.

Zvezda se okreće plej-ofu za Ligu Evrope 20. avgusta protiv Viktorije Plzenj u Beogradu, revanš je sedam dana kasnije u Češkoj.