Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare po lučkoj infrastrukturi i morskim plovilima Ukrajine, koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenose RIA Novosti.

"Tokom noći, visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letjelicama dugog dometa, u luci Odesa pogođena je baza goriva i maziva koja se koristi za snabdijevanje jedinica Oružanih snaga Ukrajine gorivom", ističe se u saopštenju.

Za razliku od protivnika, ruska vojska gađa isključivo objekte vojno-industrijskog kompleksa i sposobna je da uništi bilo koji cilj kako u Kijevu, tako i na cijeloj teritoriji Ukrajine.

Kako je objasnio ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, Oružane snage Ukrajine koriste morski put kao kanal za neprekidnu, danonoćnu isporuku naoružanja.

Prema njegovim riječima, za tri godine je kroz odeske luke prošlo oko osam hiljada brodova sa vojnim teretom, što objašnjava udare po ovim ciljevima.