Logo

Rusi nastavili žestoke udare po lukama: Gore skladišta za gorivo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 10:27

Komentari:

0
Руси наставили жестоке ударе по лукама: Горе складишта за гориво
Foto: Tanjug / AP

Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare po lučkoj infrastrukturi i morskim plovilima Ukrajine, koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenose RIA Novosti.

"Tokom noći, visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letjelicama dugog dometa, u luci Odesa pogođena je baza goriva i maziva koja se koristi za snabdijevanje jedinica Oružanih snaga Ukrajine gorivom", ističe se u saopštenju.

Za razliku od protivnika, ruska vojska gađa isključivo objekte vojno-industrijskog kompleksa i sposobna je da uništi bilo koji cilj kako u Kijevu, tako i na cijeloj teritoriji Ukrajine.

Kako je objasnio ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, Oružane snage Ukrajine koriste morski put kao kanal za neprekidnu, danonoćnu isporuku naoružanja.

Prema njegovim riječima, za tri godine je kroz odeske luke prošlo oko osam hiljada brodova sa vojnim teretom, što objašnjava udare po ovim ciljevima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Odesa

Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пластична чаша из које излази дим

Svijet

U EU na snagu stupila nova pooštrena pravila o ambalaži: U istoriju odlaze brojna pakovanja

1 d

0
Људи са кишобранима шетају по киши у подручју Храма Неба у Пекингу, у сриједу, 12. августа 2026. године.

Svijet

Ostaci tajfuna "Delfin" donijeli rekordne padavine

1 d

0
Људи обучени у заштитну опрему спремају се да спусте у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.

Svijet

Broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 4.449

1 d

0
Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Spasioci u Kolumbiji iz ruševina izvukli bebu

1 d

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima