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Минић у Теслићу: Град херој који је поднио велику жртву за слободу

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 14:56

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Теслић град херој, који се годинама бранио и поднио велику жртву за слободну Републику Српску.

"Пред именима 550 погинулих бораца Војске Републике Српске, уклесаним у Храму Пресвете Тројице, положио сам вијенце и одао почаст онима који су своје животе уградили у слободу коју данас живимо", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је додао да њихова имена и жртва остају заувијек у темељу Републике Српске.

У Градској управи Теслић у току је и састанак Минића са руководством града, на којем ће бити ријечи о текућим пројектима који се реализују на подручју ове локалне заједнице и будућим плановима.

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Састанку присуствују замјеник градоначелника Милован Станковић и предсједник Скупштине града Теслић Славен Јелић, као и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.

Током радне посјете Теслићу, премијер Саво Минић посјетиће нови објекат вртића "Палчић", чију завршницу изградње и опремања са 1,5 милиона КМ суфинансирају Кабинет председника Републике Српске и Градска управа Теслић.

Протоколом је предвиђена и посјета стадиона Фудбалског клуба "Пролетер", гдје су такође у току радови.

Претходно је премијер положио вијенац и упалио свијећу за око 550 погинулих српских бораца испред спомен–плоче у Спомен–храму Пресвете Тројице, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Теслић

званична посјета

Република Српска

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