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Минић у обиласку радова на стадиону ФК Пролетер

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:01

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је радове на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" у Теслићу.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је радове на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" у Теслићу.

Минић је раније обишао нови објекат вртића "Палчић".

Раније је у Градској управи Теслић одржан састанак предсједника Владе Републике Српске са руководством града, на којем ће бити ријечи о текућим пројектима који се реализују на подручју ове локалне заједнице и будућим плановима.

Такође, Минић је посјетио Храм Пресвете Тројице у Теслићу.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

ФК Пролетер

Теслић

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