Минић у обиласку радова на стадиону ФК Пролетер

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је радове на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" у Теслићу.
Минић је раније обишао нови објекат вртића "Палчић".
Раније је у Градској управи Теслић одржан састанак предсједника Владе Републике Српске са руководством града, на којем ће бити ријечи о текућим пројектима који се реализују на подручју ове локалне заједнице и будућим плановима.
Такође, Минић је посјетио Храм Пресвете Тројице у Теслићу.
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