Ужас у Загребу: Пакистанац силовао Непалку, држао је закључану 20 сати

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Пакистана М. Ш. (38), који се од 2004. године налази на територији Европске уније и који је велики дио тог времена провео у затворима, у Хрватској је дочекао и своју другу пресуду за силовање.
Након што је одслужио прву казну, упркос настојању хрватског МУП-а, није на вријеме депортован из земље јер је поново затражио азил.
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Тако је, као корисник Прихватилишта Порин, гдје је починио први злочин, поново завршио на слободи и починио још теже кривично дјело.
Како преноси Јутарњи лист, Мохамад Ш., који тврди да није завршио школу и да не зна да чита и пише, али да зна да ради на грађевини, неправоснажно је осуђен на шест и по година затвора због силовања држављанке Непала коју је претходно држао заробљену нешто мање од 20 сати.
У казну ће му бити урачунато и 14 мјесеци које је већ провео у притвору, а правоснажност пресуде чекаће иза решетака.
Инцидент се догодио 2. јуна прошле године. Пакистанац је комуницирао са Непалком и понудио да јој помогне да пронађе посао.
Одвео ју је на разговор за посао конобарице у једном локалу, након чега су се вратили у кућу надомак Загреба у којој су непријављено боравили.
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Када му је жена рекла да жели да пронађе други смјештај, закључао је врата и онемогућио јој да изађе. Сакрио је кључ, а затим је скинуо и силовао. Према пресуди, није марио за њене крике, плач и молбе да јој не науди, већ јој је рекао да може да виче јер је нико неће чути.
Током злостављања ју је застрашивао и тврдњом да је у Пакистану некога убио.
Жртва је у једном тренутку успјела да узме телефон и пошаље поруку познанику. Полиција је убрзо стигла на адресу.
Пакистанац је покушао да побјегне кроз прозор, скочивши са висине од око четири метра, али је убрзо ухапшен. На поду су пронађени и кориштени кондоми.
Оптужени је негирао кривицу и за ово, као и за претходно кривично дјело. Свој покушај бјекства пред полицијом правдао је тврдњом да код себе није имао никаква документа осим исказнице тражиоца азила, која му је приликом хапшења одузета.
Суд, међутим, није прихватио његову одбрану и оцијенио ју је као невјеродостојну и недосљедну. Током поступка утврђено је и да је жртви избрисао поруке са телефона у којима се налазила локација на којој је била заточена.
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Жртва је успјела да тајно пошаље поруку за помоћ предсједнику једне невладине организације која се бави заштитом страних радника у Хрватској, као и једном непалском инфлуенсеру.
Они су потом контактирали полицију.
Суд је као посебно отежавајућу околност узео у обзир чињеницу да је Пакистанац већ био осуђиван за исто кривично дјело.
Наиме, због првог силовања, које је починио у јулу 2020. године у Прихватилишту за странце Порин, осуђен је на четири године затвора. Казну је одслужио 31. јула 2024. године и изашао из затвора у Глини.
Међутим, слобода му је трајала свега неколико минута. По изласку из затвора дочекали су га службеници хрватског МУП-а, смјестили га у Детенцијско-депортациони центар у Јежеву и донијели рјешење о његовом протјеривању из Хрватске.
Пакистанац је, међутим, поново затражио азил.
Иако му је захтјев одбијен, искористио је право на жалбу. Пошто у Јежеву до правоснажности одлуке није могао да буде задржан дуже од шест мјесеци, поново је завршио у Прихватилишту Порин.
У међувремену му је стигла и друга одбијеница за азил, на коју је преко адвоката поново уложио жалбу.
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Надлежни суд је, међутим, дао за право МУП-у и потврдио да азил треба да буде одбијен и да Пакистанац мора да буде протјеран.
Док се чекала правоснажност одлуке о протјеривању, он је, према закључку суда, злоупотријебио процедуру азила и поново починио силовање.
Ако Виши кривични суд потврди казну од шест и по година, М.Ш. би иза решетака требало да остане до краја 2031. године.
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