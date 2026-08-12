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Маричић: Минић и Влада препознали потребе родитеља и реаговали

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:05

Коментари:

11
директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука
Фото: ATV

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић поздравио је одлуку предсједника Владе Републике Српске Саве Минића да се, већ на сутрашњој сједници Владе, обезбиједе средства за подршку родитељима чија дјеца користе услуге приватног продуженог боравка.

"Овим је ријешен велики проблем у Бањалуци. У питању је важна одлука која ће помоћи многим родитељима, док се не обезбиједе мјеста за ове намјене у основним школама. Ови родитељи тренутно немају другог избора него да проблем рјешавају тако што плаћају услуге у приватној режији. Зато је похвално што је Влада препознала овај проблем и што ће обезбиједити конкретну подршку родитељима", рекао је Маричић.

Он је истакао да ће овом мјером бити обухваћено око 600 ученика прва три разреда, чији родитељи издвајају значајна средства како би обезбиједили адекватну бригу за своју дјецу након наставе.

"Подршка коју обезбјеђује Влада Републике Српске показује да институције препознају стварне потребе грађана и да реагују онда када је то најпотребније. Ово је конкретна помоћ породицама и још један доказ одговорне политике Владе и премијера Минића који стављају дјецу и породицу на прво мјесто“, нагласио је Маричић, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Горан Маричић

породица

Влада Републике Српске

подршка

продужени боравак

Коментари (11)

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