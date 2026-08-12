Ево гдје и када се одржавају превентивни прегледи срца?

Аутор:АТВ редакција
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Превентивни прегледи одржаће се сутра и прекосутра односно 13. и 14. августа у хотелу Крајина, гдје је планиран преглед за 1.000-2.000 жена, рекаo је др Никола Шобот, потпредсједник удружења кардиолога Републике Српске и национални координатор за интервентну кардиологију Републике Српске.
"Управо се ради на сагледавању свих фактора ризика, што кроз анамнезу што кроз одређивање нивоа глукозе у крви. Тропинин је нешто што ће нам јако помоћи .Ко год да дође, сигурно ће добити свој термин. Нико неће бити враћен", рекао је др Никола Шобот, потпредсједник удружења кардиолога Републике Српске и национални координатор за интервентну кардиологију Републике Српске.
Др Тамара Ковачевић Прерадовић појаснила како ће преглед почиње.
"Направили смо једну композицију превентивног прегледа који подразумијева прво разговор са сваком женом у којем ми желимо да спознамо један дио фактора ризика који су урођени дакле породичну анамнезу што аутоматски може указивати на генетику", каже проф. др Тамара Ковачевић Прерадовић, предсjедница управног одбора Удружења кардиолога Републике Српске и предсjедница 34. огранка Америчког кардиолошког колеџа за Републику Српску и Србију.
Неки до фактору који се узимају у обзир јесу да ли је жена пушач, животна доб, менопауза. Кроз лабораторијске анализе утврђује се ниво гликемијске тј. шећера у крви, рекла је др Ковачевић Прерадовић те додаје :
"Радимо један специфичан тест који се први пут ради практично код нас, који се зове тропонин који открива најсуптилнија оштећења срчаног мишића".
Република Српска
Који су симптоми срчаног удара код жена?
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