Марко у једном дану уловио три огромне пастрмке

АТВ

29.03.2026

17:01

Марко Мачкић уловио три огромне пастрмке
Фото: Фејсбук

На Требињском језеру данас је свечано отворена риболовна сезона, а већ на самом почетку забиљежен је врхунски улов.

На локалитету Поклонац, једном од најпознатијих и најперспективнијих дијелова језера, члан Риболовачког друштва "Требишњица" Марко Мачкић уловио је три капиталне пастрмке, све тежине око килограм и по.

Мачкић је рекао "Срни" да је ријеч о снажним и типичним примјерцима за ове воде, што додатно потврђује квалитет рибљег фонда.

"Поклонац важи за захтјевну, али изузетно продуктивну позицију, гдје конфигурација терена и дубине траже знање, стрпљење и прецизну тактику", рекао је Мачкић.

Он истиче да су услови на води тренутно идеални за вараличарење – водостај је на максималној коти, што иде у прилог активној риби и даје одличне шансе за квалитетан улов.

"Управо такви услови, уз правилан избор варалица и добру тактику, донијели су овај резултат већ на отварању сезоне", рекао је Мачкић.

Он додаје да воде Требишњице имају огроман потенцијал и да уз правилан приступ и очување рибљег фонда могу бити међу најатрактивнијим дестинацијама за спортски риболов у региону.

"Сезона је тек почела, а овакав старт јасно наговјештава изузетно успјешну годину и још много капиталних улова", рекао је Мачкић.

