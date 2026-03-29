Марко у једном дану уловио три огромне пастрмке

Аутор:АТВ
29.03.2026
17:01
На Требињском језеру данас је свечано отворена риболовна сезона, а већ на самом почетку забиљежен је врхунски улов.
На локалитету Поклонац, једном од најпознатијих и најперспективнијих дијелова језера, члан Риболовачког друштва "Требишњица" Марко Мачкић уловио је три капиталне пастрмке, све тежине око килограм и по.
Сцена
Полиција привела Ацу Лукаса
Мачкић је рекао "Срни" да је ријеч о снажним и типичним примјерцима за ове воде, што додатно потврђује квалитет рибљег фонда.
"Поклонац важи за захтјевну, али изузетно продуктивну позицију, гдје конфигурација терена и дубине траже знање, стрпљење и прецизну тактику", рекао је Мачкић.
Он истиче да су услови на води тренутно идеални за вараличарење – водостај је на максималној коти, што иде у прилог активној риби и даје одличне шансе за квалитетан улов.
"Управо такви услови, уз правилан избор варалица и добру тактику, донијели су овај резултат већ на отварању сезоне", рекао је Мачкић.
Хроника
Познато чије тијело је пронађено у згради у којој се налази и вртић
Он додаје да воде Требишњице имају огроман потенцијал и да уз правилан приступ и очување рибљег фонда могу бити међу најатрактивнијим дестинацијама за спортски риболов у региону.
"Сезона је тек почела, а овакав старт јасно наговјештава изузетно успјешну годину и још много капиталних улова", рекао је Мачкић.
