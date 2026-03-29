Ситуација на водотоковима у Српској стабилна

АТВ

29.03.2026

19:09

Поплаве у Приједору
Ситуација на већим водотоковима у Републици Српској је стабилна док одређене проблеме и даље праве бујични токови усљед наставка обилних падавина, показује јутрошње мјерење, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".

У односу на јучерашњи дан, у Приједору је ријека Сана у благом опадању као и ријека Уна на подручју Новог Града.

Водостаји у сливовима Босне и Врбаса имају благу тенденцију раста, а као и претходног дана, најкритичнија ситуација је на ријеци Укрини која је и даље у порасту, те се према прогнозним моделима врх воденог таласа очекује сутра ујутро.

Како је протекао дан у Српској, сумирала је Јована Улетиловић.

Обилне падавине трају данима, забиљежен је пораст водостаја широм Српске. Ипак, за разлику од ранијих година, ситуација је стабилна.

Проблеми су најизраженији на мањим водотоцима и бујичним потоцима. Једно од угроженијих мјеста је насеље Ћендићи у општини Пелагићево, али на рјешавању проблема се увелико ради.

“Већ видимо побољшања у мјесној заједници Ћендићи, гђе је проглашена ванредна ситуација. За једно два до три дана ситуација ће ако Бод да бити ријешена, тај први дио посла И да неће бити пријетње и опасности према домаћинствима", рекао је Славко Тешић, начелник општине Пелагићево.

Надлежне службе поручују да стање држе под контролом, а развој ситуације на терену прати и премијер Републике Српске Саво Минић. Каже да мјеста за панику нема и да ће у наредних два до три дана престати потреба за ванредним стањем у појединим мјесним заједницама.

“Све што је рађено , можете видјети латералне канале по цијелој РС, водотокове и водозаштитне објекте. Видјели сте и јуче у Приједору И данас, да нису урађене многе активности, да није повећана проточност ријечних корита и свега осталог да би било проблема", поручује Минић.

Киша непрестано пада и на подручју Бањалуке. На Хидроелектрани Бочац стање је стабилно и под контролом – тренутни доток воде износи 86 кубика у секунди, проток је и даље испод планског просјека за ово доба године, који износи око 98 кубика, што потврђује да нема значајнијих хидролошких поремећаја.

У протекла три дана највише падавина забиљежено је у западном дијелу Српске, гдје је пало дупло више кише од просјека за ово доба године. У наредним данима очекује се нестабилно вријеме, али ће, срећом, падавине ће бити слабијег интензитета.

"Смањиле су се падавине, тако да ће се И пораст Ријека смањивати,с тим што ће пораст ријеке Саве вјероватно расти због прилива вода других Ријека и топљења сњежног покривача. Надамо се да ће отапање ићи постепено, да неће нагло да не доведе до поплава", каже Дејан Ступић, помоћник директора Републичког хидрометеоролошког завода.

Иако су обилне падавине у протеклим данима довеле до пораста водостаја, ситуација у Српској за сада остаје стабилна.

Водотоци на подручју општине Петрово су у порасту, а тренутно нема опасности од изливања које би угрозило домаћинства или привредне субјекте. Мањи водотоци и даље захтијевају опрез, али надлежни очекују смиривање хидролошких прилика у наредним данима.

Више из рубрике

Марко Мачкић уловио три огромне пастрмке

Друштво

Марко у једном дану уловио три огромне пастрмке

2 ч

0
Снијег у Херцеговини

Друштво

РХМЗ допунио упозорење: Само један дио Српске изостављен

4 ч

0
Огласио се УКЦ РС: Због падавина пошло до прокишњавања крова, пацијенти премјештени

Друштво

Огласио се УКЦ РС: Због падавина пошло до прокишњавања крова, пацијенти премјештени

5 ч

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани

Друштво

"Воде Српске": Најкритичније на ријеци Укрини, врх воденог таласа сутра ујутро

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

57

Војска добила наређење - шири се рат

19

44

Огласила се бањалучка полиција о удесу о брзом путу

19

40

Казанџија Љубо – мајстор за ''весели строј'' од бакра

19

31

Млади између дипломе и запослења

19

27

Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

