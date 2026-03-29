Ситуација на водотоковима у Српској стабилна

Аутор:АТВ
29.03.2026
19:09
Коментари:0
Ситуација на већим водотоковима у Републици Српској је стабилна док одређене проблеме и даље праве бујични токови усљед наставка обилних падавина, показује јутрошње мјерење, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".
У односу на јучерашњи дан, у Приједору је ријека Сана у благом опадању као и ријека Уна на подручју Новог Града.
Водостаји у сливовима Босне и Врбаса имају благу тенденцију раста, а као и претходног дана, најкритичнија ситуација је на ријеци Укрини која је и даље у порасту, те се према прогнозним моделима врх воденог таласа очекује сутра ујутро.
Како је протекао дан у Српској, сумирала је Јована Улетиловић.
Обилне падавине трају данима, забиљежен је пораст водостаја широм Српске. Ипак, за разлику од ранијих година, ситуација је стабилна.
Проблеми су најизраженији на мањим водотоцима и бујичним потоцима. Једно од угроженијих мјеста је насеље Ћендићи у општини Пелагићево, али на рјешавању проблема се увелико ради.
“Већ видимо побољшања у мјесној заједници Ћендићи, гђе је проглашена ванредна ситуација. За једно два до три дана ситуација ће ако Бод да бити ријешена, тај први дио посла И да неће бити пријетње и опасности према домаћинствима", рекао је Славко Тешић, начелник општине Пелагићево.
Надлежне службе поручују да стање држе под контролом, а развој ситуације на терену прати и премијер Републике Српске Саво Минић. Каже да мјеста за панику нема и да ће у наредних два до три дана престати потреба за ванредним стањем у појединим мјесним заједницама.
“Све што је рађено , можете видјети латералне канале по цијелој РС, водотокове и водозаштитне објекте. Видјели сте и јуче у Приједору И данас, да нису урађене многе активности, да није повећана проточност ријечних корита и свега осталог да би било проблема", поручује Минић.
Киша непрестано пада и на подручју Бањалуке. На Хидроелектрани Бочац стање је стабилно и под контролом – тренутни доток воде износи 86 кубика у секунди, проток је и даље испод планског просјека за ово доба године, који износи око 98 кубика, што потврђује да нема значајнијих хидролошких поремећаја.
У протекла три дана највише падавина забиљежено је у западном дијелу Српске, гдје је пало дупло више кише од просјека за ово доба године. У наредним данима очекује се нестабилно вријеме, али ће, срећом, падавине ће бити слабијег интензитета.
"Смањиле су се падавине, тако да ће се И пораст Ријека смањивати,с тим што ће пораст ријеке Саве вјероватно расти због прилива вода других Ријека и топљења сњежног покривача. Надамо се да ће отапање ићи постепено, да неће нагло да не доведе до поплава", каже Дејан Ступић, помоћник директора Републичког хидрометеоролошког завода.
Иако су обилне падавине у протеклим данима довеле до пораста водостаја, ситуација у Српској за сада остаје стабилна.
Водотоци на подручју општине Петрово су у порасту, а тренутно нема опасности од изливања које би угрозило домаћинства или привредне субјекте. Мањи водотоци и даље захтијевају опрез, али надлежни очекују смиривање хидролошких прилика у наредним данима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму