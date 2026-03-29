Logo
Large banner

Резултати избора: Глишић прогласио побједу у Лучанима

Аутор:

АТВ

29.03.2026

22:55

Коментари:

0
Избори у Србији
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Предсједник извршног одбора Српске напредне странке Дарко Глишић, који је у Лучанима, рекао је да може да се честита на резултату који је листа окупљена око те странке постигла на данашњим изборима.

"Мислим да ће ово бити једна изузетно убједљива побједа, по прелиминарним резултатима, по преко 80 одсто званично обрађених записника, овдје у Лучанима, наша листа, коју предводи предсједник републике Александар Вучић, има нешто преко 68 одсто подршке, што довољно говори о томе како су људи видјели све оно што се дешавало у предизборном периоду, кога поштују, коме вјерују, кога поштују и надају се да у наредном периоду ће још више да ради, да се бори за њих", рекао је Дарко Глишић, наглашавајући да је ово "једна нестварна и бриљантна побједа" на изборима у Лучанима, пише "Блиц".

Глишић се захвалио свим грађанима на територији општине Лучани додавши да је СНС побиједио на два бирачка мјеста на којима до сада није побјеђивао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Izbori Srbija

Локални избори 2026

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

22

55

22

47

22

43

22

23

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner