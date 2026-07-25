Влада издвојила 4,8 милиона КМ: Фоча ускоро добија савремени административни центар Медицинског факултета

Аутор:АТВ редакција
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За мјесец дана почиње реализација једног од најзначајнијих пројеката за развој високог образовања у Републици Српској. Почиње изградња Симулационог и административног центра Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву у Фочи.
Како наводе из Владе, вриједност пројекта износи 6.867.026 КМ, од чега је Влада Републике Српске обезбиједила 4.867.026 КМ. 2.000.000 КМ обезбиједио је Медицински факултет Фоча из властитих средстава.
Нови објекат, површине око 2.500 квадратних метара, имаће три спрата и подземну гаражу, а донијеће савремене услове за наставу, практичну обуку и рад административних служби.
У оквиру центра биће изграђени: савремене учионице и велики амфитеатар, симулационе сале за стицање клиничких вјештина, смјештајни капацитети за студенте и наставнике у програмима међународне размјене.
Симулациони центар биће доступан и за комерцијалну употребу, што ће допринијети даљем развоју Медицинског факултета, јачању квалитета наставе и већој међународној препознатљивости Универзитета у Источном Сарајеву.
Савремена медицинска обука, бољи услови за студенте и наставнике и нови искорак у развоју високог образовања у Републици Српској!
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