Logo

Клубови се опростили од младог фудбалера (18) који је трагично настрадао

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 13:12

Коментари:

0
Клубови се опростили од младог фудбалера (18) који је трагично настрадао
Фото: Društvene mreže

Од трагичног преминулог Матије Дражетића опростила су се два фудбалска клуба у којима је играо. Младић је погинуо у петак увече у тешкој саобраћајној несрећи на путу између Фркљеваца и Заграђа, а вијест о његовој смрти потресла је локалну заједницу и његове бивше саиграче.

Матија Дражетић играо је за ФК Кутјево од 2017. до љета 2025. године, након чега је фудбалску каријеру наставио у ФК Хрватски драговољац из Бродског Дреновца.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Погинуо млади фудбалер Матија Дражетић (18)

ФК Кутјево: Био је примјер спортског понашања

Из ФК Кутјево поручили су да су с великом тугом и невјерицом примили вијест о његовој смрти. „Матија ће нам свима остати у сјећању као пристојан, вриједан и одговоран младић који је редовно испуњавао своје обавезе према клубу, тренерима и саиграчима. Током година проведених у нашој Школи фудбала био је примјер спортског понашања и особа коју су сви радо имали у свом друштву“, написали су.

Клуб је изразио искрено саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали.

Хрватски Драговољац: Заувијек ће остати дио наше породице

Од осамнаестогодишњака се опростио и ФК Хрватски Драговољац Бродски Дреновац, чији је члан био посљедњу годину.

„Матија ће нам свима остати у сјећању као ведра, увијек насмијана особа која је својом добротом, скромношћу и позитивном енергијом остављала траг гдје год се појавила“, објавили су.

Истакли су како је био одан саиграч који је, чак и када због повреде кољена није могао да тренира, долазио да бодри свој тим.

„Тај његов чин најбоље говори какав је човјек био. Одан, срчан и увијек уз своју екипу. Заувијек ће остати дио породице ФК Хрватски Драговољац“, поручили су из клуба.

Погинуо у слијетању аутомобила

Подсјећамо, тешка саобраћајна несрећа догодила се у петак око 23.30 часова на путу између Фркљеваца и Заграђа. Према првим информацијама, аутомобил је захватио ивицу коловоза, слетио с пута и ударио у бетонски улаз у двориште.

Дражетић је усљед силине удара испао из возила и преминуо на мјесту несреће. Двојица његових пријатеља који су били с њим у аутомобилу превезени су у болницу те, према првим информацијама, нису теже повријеђени. Полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности несреће.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Матија Дражетић

фудбалер

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо млади фудбалер Матија Дражетић (18)

3 ч

0
Да није смијешно, било би тужно! Аргентинци не могу да преболе пораз и имају нову теорију завјере

Фудбал

Да није смијешно, било би тужно! Аргентинци не могу да преболе пораз и имају нову теорију завјере

5 ч

0
Голман Зеленортских Острва Возиња (1) загријава се током утакмице осмине 1/32 финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Зеленортских Острва у Мајами Гарденсу, Флорида, у петак, 3. јула 2026.

Фудбал

Једна од сензација са Свјетског првенства званично има нови клуб

6 ч

0
Андреа Пирло селектор Италије

Фудбал

Пирло је нови селектор Италије

19 ч

0

  • Најновије

15

19

Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

15

18

Пријетња по предсједников живот: Трамп промијенио авион?

15

17

Ово су најљепша мушка и женска имена на свијету: Једно је код нас посебно популарно

14

59

Сутра топло, у појединим дијеловима пљускови

14

56

Полиција случајно пронашла 15 кг дроге на аеродрому у Загребу, ухапшена жена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима