Клубови се опростили од младог фудбалера (18) који је трагично настрадао

Аутор:АТВ редакција
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Од трагичног преминулог Матије Дражетића опростила су се два фудбалска клуба у којима је играо. Младић је погинуо у петак увече у тешкој саобраћајној несрећи на путу између Фркљеваца и Заграђа, а вијест о његовој смрти потресла је локалну заједницу и његове бивше саиграче.
Матија Дражетић играо је за ФК Кутјево од 2017. до љета 2025. године, након чега је фудбалску каријеру наставио у ФК Хрватски драговољац из Бродског Дреновца.
Фудбал
Погинуо млади фудбалер Матија Дражетић (18)
Из ФК Кутјево поручили су да су с великом тугом и невјерицом примили вијест о његовој смрти. „Матија ће нам свима остати у сјећању као пристојан, вриједан и одговоран младић који је редовно испуњавао своје обавезе према клубу, тренерима и саиграчима. Током година проведених у нашој Школи фудбала био је примјер спортског понашања и особа коју су сви радо имали у свом друштву“, написали су.
Клуб је изразио искрено саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали.
Од осамнаестогодишњака се опростио и ФК Хрватски Драговољац Бродски Дреновац, чији је члан био посљедњу годину.
„Матија ће нам свима остати у сјећању као ведра, увијек насмијана особа која је својом добротом, скромношћу и позитивном енергијом остављала траг гдје год се појавила“, објавили су.
Истакли су како је био одан саиграч који је, чак и када због повреде кољена није могао да тренира, долазио да бодри свој тим.
„Тај његов чин најбоље говори какав је човјек био. Одан, срчан и увијек уз своју екипу. Заувијек ће остати дио породице ФК Хрватски Драговољац“, поручили су из клуба.
Подсјећамо, тешка саобраћајна несрећа догодила се у петак око 23.30 часова на путу између Фркљеваца и Заграђа. Према првим информацијама, аутомобил је захватио ивицу коловоза, слетио с пута и ударио у бетонски улаз у двориште.
Дражетић је усљед силине удара испао из возила и преминуо на мјесту несреће. Двојица његових пријатеља који су били с њим у аутомобилу превезени су у болницу те, према првим информацијама, нису теже повријеђени. Полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности несреће.
(Индекс)
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