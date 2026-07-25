Вријеме стало у Шамцу: Више од 100 олдтајмера одушевило посјетиоце

Аутор:АТВ редакција
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На градском тргу у Шамцу данас је одржана манифестација "Међународни сусрет олдтајмера" на којој је представљено више од 100 возила.
Манифестацију организује Удружење љубитеља старовременских возила "Олд Шамац тајмерс", у сарадњи са општином Шамац.
"Сусрет олдтајмера" отворио је предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић, који је изразио наду да ће ова манифестација постати традиционална и да ће је општина и даље спонзорисати.
"Надам се да ће Шамац постати препознатљив у региону по сурету олдтајмера", рекао је Варадиновић.
Предсједник Удружења љубитеља старовременских возила "Олд Шамац тајмерс" Жељко Јеринић рекао је Срни да на скупу у Шамцу учествују власници олдтајмера из цијеле бивше Југославије.
Након окупљања возила на градском тргу услиједио је дефиле улицама општине.
"Међународни сусрет олдтајмера" организован је у Шамцу други пут у оквиру манифестације "Шамачко љето", преноси Срна.
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