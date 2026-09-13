Ошап Гаћановић поручила Нешковићу: Ако вам је до интереса Српске - гласајте сљедећи пут

Аутор:АТВ редакција
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Члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић поручила је Желимиру Нешковићу да сљедећи пут умјесто уздржаности изабере да гласа ако му је заиста циљ заштита интереса Републике Српске и борба против преобликовања идентитета и културне баштине Срба у културну баштину такозваних "босанаца".
"Политичка борба Желимира Нешковића би требала да буде усмјерена против политика које годинама покушавају Комисију за очување националних споменика да претворе из дејтонске институције у инструмент политичког Сарајева", изјавила је Ошап Гаћановић за Срну.
Она је истакла да у тој борби за очување српског националног идентитета очекује да представници Републике Српске буду на истој страни, без обзира којој политичкој партији припадају.
Реагујући на изјаву делегата из СДС-а у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Желимира Нешковића да је вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на нивоу БиХ, како каже, озбиљан проблем за Републику Српску, Ошап Гаћановић је рекла за Срну да Нешковић нема кредибилитет да критикује српског члана Предсједништва БиХ, јер је он имао прилику да, у оквиру властитих парламентарних надлежности, подржи заштиту законитости и интереса Републике Српске у Комисији за очување националних споменика - и ту прилику није искористио.
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"Када је у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ разматран извјештај парламентарне комисије која је извршила надзор над радом Комисије за очување националних споменика, а који је иницирао делегат СНСД-а и указала на бројне неправилности и незаконитости, тај извјештај је усвојен захваљујући гласовима три делегата СНСД-а и четири гласа хрватских делегата, док су Нешковић и Ненад Вуковић остали уздржани, заједно са бошњачким делегатима",нагласила је Ошап Гаћановић.
Она је подсјетила да извјештај замало није усвојен због сарадње српске опозиције са бошњачким партијама, а данас је управо тај извјештај основа по којој поступа Тужилаштво БиХ.
Зато је, рекла је она, најмање увјерљиво да лекције о заштити Комисије и интереса Републике Српске данас држи неко ко је, када је имао глас и институционални механизам да дјелује, одлучио да остане уздржан.
"Господину Нешковићу препоручујем и да у старим вијестима погледа шта се са Комисијом догађало крајем јануара ове године и против каквих се политичких и институционалних потеза српски члан Предсједништва борио.Два члана Предсједништва из ФБиХ без надлежности покренула су доношење акта којим ће уређивати рад комисије, иако Дејтонским мировним уговором та надлежност припада искључиво Комисији", подсјетила је Ошап Гаћановић делегата из СДС-а Нешковића.
Она је истакла да је Цвијановић још тада уложила вето на покушај Дениса Бећировића и Жељка Комшића да ненадлежно промијене начин рада, састав и систем одлучивања Комисије, док су они оспоравали њено право да такву одлуку заштитним механизмом заустави.
"О уложеном вету крајем јануара трајала су "препуцавања" и путем медија када смо имали прилику да видимо да је Бећиревић тражио да се одлука потпише, а Комшић тражио став ОХР-а који није добио, али су самостално одлучили да прекрше Пословник и да потписана одлука буде објављена у Службеном гласнику БиХ, чиме су оспоравали уложени српски вето. Кршењем процедура легитимисано је незаконито дјеловање", појаснила је Ошап Гаћановић.
Када су у јуну покушали наставити да проводе даље кораке и успоставе нови састав Комисије без члана из Републике Српске, а са два странца, нагласила је Ошап Гаћановић, српски члан Предсједништва употријебила је уставни механизам заштите виталног интереса и одмах делегирала питање Народној скупштини Републике Српске која је њен вето подржала потребном већином, а ту подршку дали су и власт и опозиција.
"Господин Нешковић је своју прилику имао, а његова садашња критика стиже са двије године закашњења. Сљедећи пут, умјесто уздржаности, нека гласа", поручила је Ошап Гаћановић.
(СРНА)
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