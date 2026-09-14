Суноврат Новака Ђоковића послије УС опена

Аутор:АТВ редакција
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Година далеко испод стандарда највећег тенисера свијета свих времена. И то полако узима данак.
Новак Ђоковић је испао из првих десет на АТП листи. Од данас је српски ас 12. на свијету, пошто није одбранио прошлогодишње бодове са УС опена. Ђоковић је склизнуо за седам мјеста, пошто је у Њујорку пао већ на првој препреци.
Велико је питање шта ће и да ли ће Новак играти уопште на турнирима до краја године, пошто је много пута до сада рекао да су му приоритет гренд слемови, а њих више нема до Мелбурна сљедеће године. Ђоковић је пријављен да ће наступити у Пекингу, мада је неизвјесно у каквом ће стању бити, пошто ни у Њујорку није могао да пружи све од себе и одмах је испао.
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Лидер свјетског каравана је остао Јаник Синер са 11.500 бодова, док је иза њега Александар Зверев, шампион УС опена, који сада има 9.690 бодова. На трећем мјесту је Карлос Алкараз са 5.560 бодова, док је Бен Шелтон дошао до ренкинга каријере, па је од данас четврти на планети са 4.680.
Испред Ђоковића су сада и Феликс Оже Алијасим, Данил Медведев, Флавио Коболи, Френсис Тијафо (најбољи ренкинг каријере), Алекс де Минор, Тејлор Фриц и Артур Филс.
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