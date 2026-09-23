"Блануша побјегао из ВРС након 12 мјесеци, поднесена кривична пријава"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДС-а Бранко Блануша напустио је ратне другове након 12 мјесеци ратовања, а постоји и кривична пријава због избјегавање ратних обавеза. За све имамо доказе, рекао је члан Предсједништва БОРС-а Бранко Граховац за РТРС.
Рекао је да је БОРС дужан да изнесе све чињенице и да имају право све да кажу.
"Ми се не ослањамо ни на једну страну, али смо дужни рећи онако како јесте. Имамо сад током изборне кампање два кандидата за предсједника Републике Српске који су се истакли, господина Бланушу испред опозиције и Саву Минића испред власти", рекао је Граховац.
Граховац је истакао да је Блануша послије 12 мјесеци ратовања напустио територију Републике Српске.
"Говорим о чињеницама. Разговарао сам са борцима раније и борци разумију све. Они знају да након годину дана ратовања не постоји тај разлог због који ће неко напустити ратне другове. Не постоји, причао сам са многим борцима. Многи борци су имали шансе да оду у иностранство, али нису жељели да напусте ратне другове", навео је Граховац.
Граховац каже да се Блануша вратио у Српску негдје пред крај рата.
"Имао је поднесену кривичну пријаву. Начелник штаба је поднио кривичну пријаву против њега због избјегавања ратне обавезе. Имамо и доказе, ово је званичан податак и ово је озбиљна ствар", навео је Граховац.
Истакао је да желе да кажу грађанима ко је ко.
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"С друге стране имамо Саву Минића, који је од оног тренутка кад је узео пушку, поштено одрадио свој ратни пут. И као премијер све је испоштовао што је БОРС од њега тражио. За све имамо доказе и морамо изнијети чињенице. Имамо и право и дужност да кажемо све - закључио је Граховац.
Навео је да борци имају право да коментаришу све.
"Борци су крвљу одбранили Српску и предали је политичарима на управљање", навео је Граховац.
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