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Израел саопштио да је убијен шеф финансија Хамаса у Гази

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23.09.2026 14:24

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Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Фото: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Шеф финансијског одјељења палестинске милитантне групе Хамас у Појасу Газе Мухамед Абу Алван убијен је у нападу израелске војске, саопштили су израелски премијер Бењамин Нетанјаху и министар одбране Израел Кац.

У саопштењу се наводи да је Алван био мета напада у граду Кан Јунис, на југу Појаса Газе.

„Нећемо стати док год Хамас постоји у Појасу Газе“, наглашава се у заједничкој објави.

Палестинска новинска агенција ВАФА јавила је раније да су двије особе погинуле у израелском нападу дроном на возило у Кан Јунису, али није јасно да ли је ријеч о истом догађају.

Нису објављене информације о идентитету жртава, пренијела је агенција ДПА.

Ситуација у Појасу Газе је важно питање у кампањи уочи избора у Израелу 27. октобра.

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Тагови :

Хамас

Бењамин Нетанјаху

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