Израел саопштио да је убијен шеф финансија Хамаса у Гази

Аутор:АТВ редакција
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Шеф финансијског одјељења палестинске милитантне групе Хамас у Појасу Газе Мухамед Абу Алван убијен је у нападу израелске војске, саопштили су израелски премијер Бењамин Нетанјаху и министар одбране Израел Кац.
У саопштењу се наводи да је Алван био мета напада у граду Кан Јунис, на југу Појаса Газе.
„Нећемо стати док год Хамас постоји у Појасу Газе“, наглашава се у заједничкој објави.
Палестинска новинска агенција ВАФА јавила је раније да су двије особе погинуле у израелском нападу дроном на возило у Кан Јунису, али није јасно да ли је ријеч о истом догађају.
Нису објављене информације о идентитету жртава, пренијела је агенција ДПА.
Ситуација у Појасу Газе је важно питање у кампањи уочи избора у Израелу 27. октобра.
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