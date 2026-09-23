Igokea spremna za novu sezonu: Prvi ispit protiv Širokog Brijega u Laktašima

Košarkaši Igokee spremno dočekuju početak nove sezone. Iza ekipe trenera Nenada Stefanovića je dobar pripremni period u kojem su zabilježili učinak od šest pobjeda i dva poraza. Prvi takmičarski izazov je već u nedjelju protiv Širokog Brijega u prvom kolu ABA lige.

Ekipa Igokee je spoj mladosti i iskustva, a tokom ljeta pristiglo je i dosta novih igrača. Od Amerikanaca tu su plejmejker Roman Pen i centar Džoel Armotrejding. Starosjedilac je Nejt Pjer Luis. Roster je sklopljen na vrijeme, a među prvima dres Igosa zadužio je Lazar Stefanović. Dobru formu sa priprema bivši student prestižnog UCLA koledža želi da prenese na početak sezone.

Atmosfera u ekipi je na najvišem nivou, a dobrom startu nada se i Aleksandar Lazić.

Uporedo sa ABA ligom kreću i obaveze u Ligi šampiona, kao i Vinlajn Basket kupu. Odbrana domaćeg terena prilika je i da se uhvati dobar zalet na samom startu sezone.

Igokea će prve četiri utakmice odigrati na domaćem terenu, a klupsko rukovodstvo odlučilo je da za duele protiv Širokog, Slovana i Borca u ABA ligi i Bilbaa u FIBA Ligi šampiona, ulaz bude besplatan. Meč protiv Širokog na programu je u nedjelju od 19 časova.