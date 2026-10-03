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Ronaldo potezom ponovo izazvao buru

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03.10.2026 19:27

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Роналдо потезом поново изазвао буру
Foto: Tanjug/AP/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Nova bura oko Kristijana Ronalda i reprezentacije Portugala!

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena dodatno je podgrijao tenzije nakon što je na Instagramu lajkovao video u kojem ga je bivši reprezentativac Felipe Melo javno branio i kritikovao odnos saigrača i selektora Žorža Žezusa prema njemu.

Ronaldo je prethodno neočekivano presjedio čitav meč protiv Norveške, koji je Portugal dobio 2:1, a potom je napustio reprezentativni kamp, čime je otvoreno pitanje njegove budućnosti u nacionalnom timu.

Situacija je dodatno eskalirala nakon pobjede Portugala nad Danskom 4:2, kada se oglasio Felipe Melo i napravio poređenje sa odnosom koji reprezentativci Argentine imaju prema Lionelu Mesiju.

- Vidim grotesknu razliku u tome kako se saigrači ponašaju prema Kristijanu Ronaldu i kako igrači Argentine tretiraju Lionela Mesija. Niko nije na nivou koji ima Kristijano. Ne možeš dopustiti da najbolji igrač u istoriji ode na ovakav način, kao da se ništa nije dogodilo - poručio je Melo.

Ronaldo je potom lajkovao njegovu objavu, što je odmah privuklo ogromnu pažnju i dodatno raspirilo priče o sukobu unutar portugalske reprezentacije.

Saga tako dobija novu epizodu, a pitanje je kako će na Ronaldov potez reagovati selektor i njegovi saigrači.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Kristijano Ronaldo

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