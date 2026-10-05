Logo

Вулин најавио кандидатуру за предсједника Србије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 21:50

Коментари:

0
Вулин најавио кандидатуру за предсједника Србије
Фото: ATV

Предсједник Покрета социјалиста Александар Вулин најавио је да ће се кандидовати на ванредним предсједничким изборима у децембру Србији, као и да ће на парламентарним изборима подржати листу Александра Вучића.

Вулин је на скупу Покрета социјалиста у Београду под називом "Српски свијет" рекао да воли да вјерује да ће сваки сљедећи предсједник Србије бити предсједник српског свијета.

Бањалука: Замало изазвао удес на тротинету

Бања Лука

За длаку удес у Бањалуци: Дивљао на тротинету и једва избјегао ауто

Подсјетио је на ријечи руског предсједника Владимира Путина који је дао подршку Александру Вучићу на предстојећим парламентарним изборима и изразио наду да ће се Срби ујединити, преноси "Срна".

Вулин је рекао да је то подршка једне од највећих сила и да се та прилика не смије пропустити.

Истакао је да ће тражити да власт у Србији распише референдум о ЕУ, те истакао да Русији никада неће бити уведене санкције.

Изгорио камион на Рачи

Друштво

Обустављен саобраћај на ГП Рача

Покрет социјалиста је подржао листу "Александар Вучић - Уједињена Србија", на ванредним парламентарним изборима 25. октобра.

Скупу је присуствовао и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак, саопштено је из Вулиновог кабинета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Вулин

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Аутомобил слетио са пута и преврнуо се: Један младић погинуо, другом се боре за живот

1 ч

0
Полицијско ауто

Србија

Хаос у Скадарлији: Палестинац напао рецепционерку, давио је и пријетио - "Радите за Мосад"

1 ч

0
Демонстранти прескочили заштитне ограде и покушали да упадну у скупштину привремених институција у Прштини.

Србија

Воденим топом растјеране присталице ОВК у Приштини

1 ч

0
Бачена бомба на кућу Рамиза Кељмендија?

Србија

Бачена бомба на кућу Рамиза Кељмендија?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Додик послао јасну поруку појединим амбасадорима након избора

22

55

Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

22

52

Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

22

45

Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

22

39

Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима