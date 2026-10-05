Вулин најавио кандидатуру за предсједника Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Покрета социјалиста Александар Вулин најавио је да ће се кандидовати на ванредним предсједничким изборима у децембру Србији, као и да ће на парламентарним изборима подржати листу Александра Вучића.
Вулин је на скупу Покрета социјалиста у Београду под називом "Српски свијет" рекао да воли да вјерује да ће сваки сљедећи предсједник Србије бити предсједник српског свијета.
Бања Лука
За длаку удес у Бањалуци: Дивљао на тротинету и једва избјегао ауто
Подсјетио је на ријечи руског предсједника Владимира Путина који је дао подршку Александру Вучићу на предстојећим парламентарним изборима и изразио наду да ће се Срби ујединити, преноси "Срна".
Вулин је рекао да је то подршка једне од највећих сила и да се та прилика не смије пропустити.
Истакао је да ће тражити да власт у Србији распише референдум о ЕУ, те истакао да Русији никада неће бити уведене санкције.
Друштво
Обустављен саобраћај на ГП Рача
Покрет социјалиста је подржао листу "Александар Вучић - Уједињена Србија", на ванредним парламентарним изборима 25. октобра.
Скупу је присуствовао и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак, саопштено је из Вулиновог кабинета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
55
22
52
22
45
22
39
Тренутно на програму