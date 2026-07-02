Još jedan Srbin u NBA!

Srpski košarkaš Bogoljub Marković i zvanično je postao novi član Milvoki Baksa, koji su potvrdili da je talentovani krilni centar potpisao višegodišnji ugovor sa franšizom iz Viskonsina.

Markovića su Baksi izabrali kao 47. pika na NBA draftu 2025. godine, a u najjaču ligu svijeta stiže poslije izvanredne sezone u dresu Mege.

U prethodnoj sezoni bio je jedan od najboljih igrača ABA lige. Na 29 utakmica, koliko je odigrao kao starter, prosečno je bilježio 18,9 poena, 8,9 skokova, 2,6 asistencija, uz po jednu ukradenu loptu i blokadu za 31,8 minuta na parketu.

Za sjajne partije nagrađen je priznanjem za najkorisnijeg igrača ABA lige, drugu godinu zaredom proglašen je za najboljeg mladog igrača takmičenja, a našao se i u idealnoj petorci regionalnog prvenstva.

Već u svojoj prvoj sezoni u dresu Mege pokazao je ogroman potencijal. Tada je na 30 utakmica prosječno bilježio 13,7 poena, 6,8 skokova i 2,7 asistencija za gotovo 29 minuta po meču, uz odličnih 53,8 odsto šuta iz igre. Tokom te sezone dva puta je proglašavan za igrača mjeseca u ABA ligi.

Marković je ponikao u Užicu, a prije dolaska u Megu nastupao je za OKK Beograd u Košarkaškoj ligi Srbije, gde je tokom sezone 2023/24 odigrao 28 utakmica.

Dobre igre preporučile su ga i selektoru Srbije, pa je u novembru 2024. godine debitovao za seniorsku reprezentaciju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Pre toga bio je član generacije Srbije koja je 2023. godine osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, prenosi B92