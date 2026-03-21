Орбан: Златно доба у мађарско-америчким односима

Аутор:АТВ
21.03.2026
17:08
Коментари:1
Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да је у односима САД и Мађарске наступило златно доба.
Златно доба је освануло у мађарско-америчким односима! Вођство предсједника САД Доналда Трампа потиснуло је "воук" идеологију, обновило здрав разум и ојачало хришћанске темеље западне цивилизације - објавио је Орбан на Иксу.
Он је додао да је западни свијет постао боље мјесто откад је у Америци на изборима побиједио Трамп.
"Може без страха од одмазде да се каже да не желимо миграције. Зауставили смо "зелено" лудило. Свијет какав је креиран може да буде заштићен само у хармонији са економским интересима - рекао је Орбан и додао да свијет дугује Трампу због те промјене.
🇭🇺🇺🇸 A golden age has dawned in Hungarian-American relations! President @realDonaldTrump’s leadership has pushed back woke ideology, restored common sense, and strengthened the Christian foundations of Western civilisation. pic.twitter.com/28siu7rbEo— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 21, 2026
