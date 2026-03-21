Орбан: Златно доба у мађарско-америчким односима

АТВ

21.03.2026

17:08

Коментари:

1
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да је у односима САД и Мађарске наступило златно доба.

Златно доба је освануло у мађарско-америчким односима! Вођство предсједника САД Доналда Трампа потиснуло је "воук" идеологију, обновило здрав разум и ојачало хришћанске темеље западне цивилизације - објавио је Орбан на Иксу.

Он је додао да је западни свијет постао боље мјесто откад је у Америци на изборима побиједио Трамп.

"Може без страха од одмазде да се каже да не желимо миграције. Зауставили смо "зелено" лудило. Свијет какав је креиран може да буде заштићен само у хармонији са економским интересима - рекао је Орбан и додао да свијет дугује Трампу због те промјене.

Коментари (1)
