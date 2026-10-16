ОпенАИ на суду: Осам америчких држава тврди да ЧетГПТ подстиче самоповређивање

Аутор:АТВ редакција
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Безбједност дјеце у контакту са вјештачком интелигенцијом је у средишту новог правног спора у САД, након што су власти осам савезних држава покренуле поступак против компаније ОпенАИ. У тужби се наводи да њен четбот може да подстакне опасно понашање код младих корисника, због чега захтевају да се даљи развој ОпанАИ производа забрани.
Канзас, Аризона, Монтана, Ајова и још четири америчке савезне државе поднијеле су тужбу против компаније ОпенАИ, произвођача четбота ЧетГПТ, оптужујући је да својим производима наноси озбиљну штету дјеци.
Државе тврде да су производи компаније подстицали дјецу да се повређују, што су у тужби описале као "намјерно, опасно, непромишљено и незаконито понашање".
ЧетГПТ се представља као безбједан производ, иако, како тврди Брене Берд, главна тужитељка савезне државе Ајова, четбот пружа опасне медицинске савете, подстиче људе да повређују друге и обучава их да изврше самоубиство, истовремено се представљајући као њихов лажни пријатељ.
Свих осам држава оптужују ОпенАИ за кршење закона о заштити потрошача и траже да компанија измијени начин на који њени производи функционишу за младе кориснике. Осим новчане одштете, од суда захтевају и да забрани компанији да развија моделе вјештачке интелигенције који могу да се унапређују све док не докаже да су усклађени са људским вриједностима.
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Ово је први пут да се више америчких савезних држава удружило у координисаној правној акцији против компаније која развија вјештачку интелигенцију.
Портпарол ОпенАИ-а Дру Пусатери одбацио је тврдње да компанија занемарује безбједност корисника, истичући да је развила мјере заштите прилагођене узрасту које недостају многим другим производима заснованим на вјештачкој интелигенцији.
"Иако ниједан систем не може бити савршен, наставићемо да радимо са стручњацима како бисмо усмјеравали свој рад и развијали додатне мјере заштите, попут родитељског надзора, подсјетника за прављење пауза и заштите модела прилагођене узрасту, која је већ доступна", рекао је Пусатери.
Он је додао да је компанија посвећена сарадњи са савезним државама на развоју практичних политика које би се односиле на цјелокупну индустрију вјештачке интелигенције, а не само на једну компанију.
У тужби осам америчких држава наводи се да ОпенАИ обмањује јавност представљајући ЧетГПТ као производ који безбједност корисника ставља на прво мјесто. Према тврдњама тужилаца, четбот је заправо осмишљен тако да буде "превише пријатан" и да опонаша људско саосјећање.
Подносиоци тужбе указују на ризике које такав начин функционисања може представљати за рањиве кориснике, нарочито дјецу, тврдећи да четбот може да подстакне самоповређивање и насиље над другима.
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Овај поступак услиједио је након низа тужби против ОпенАИ-ја и других технолошких компанија, у којима се наводи да њихови четботови погоршавају кризе менталног здравља и могу да допринесу насилном понашању.
ОпенАИ се суочавао са седам одвојених тужби у којима се ЧетГПТ оптужује да је дијеловао као својеврсни "тренер самоубиства".
Против компаније поднијето је и на десетине тужби због наводне улоге ЧетГПТ-а у случајевима масовних пуцњава. Главни тужилац Флориде покренуо је кривичну истрагу и грађанску тужбу у којима се ОпенАИ оптужује за прикривање безбједносних ризика након масовне пуцњаве на Државном универзитету Флориде.
Компанију су тужиле и породице 37 жртава масовне пуцњаве у Тамблер Риџу у Канади, тврдећи да је ЧетГПТ навео починиоца да изврши напад.
Осам држава које су покренуле најновији поступак позивају се на све већи број истраживања за која тврде да указују на могућу штетност ЧетГПТ-а, преноси РТ Балкан.
Према наводима из тужбе, истраживања показују да употреба четбота може да ослаби вјештине критичког размишљања, подстакне параноју и заблуде, доведе до опасних медицинских савјета и подстакне нездраво понашање.
Тужба тако поново отвара питање одговорности компанија које развијају вјештачку интелигенцију за безбједност младих корисника и мјера које би требало да спријече потенцијално штетне посљедице употребе њихових производа, преноси "Гардијан".
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