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Једно од петоро дјеце узраста од осам до 12 година заспи гледајући у екран

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16.10.2026 22:30

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Дијете држи мобилни телефон
Фото: pexels/George Pak

Прекомјерно коришћење дигиталних уређаја може да утиче на сан, концентрацију и емоционално стање најмлађих. Због тога стручњаци истичу да родитељи треба да препознају када уобичајено коришћење телефона прераста у проблем и да поставе јасна ограничења.

Нова анкета о безбједности на интернету показала је да једно од петоро дјеце узраста од осам до 12 година заспи док гледа у екран. Тај удио расте на 37 одсто међу млађим тинејџерима до 15 година.

Истовремено, трећина дјеце основношколског узраста и двије трећине средњошколаца немају временска ограничења за коришћење интернета.

Осим што такав недостатак надзора утиче на квалитет сна, такође повећава шансу да дјеца буду изложена штетном садржају.

Одговорност одраслих

Више од половине испитаних младих рекло је да су и њихови родитељи на телефонима или другим уређајима "често" или "све вријеме".

Дјеца током дана треба да имају периоде без екрана, а родитељи у томе морају да им буду примјер, истиче породични психотерапеут Ричард Хоган.

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"То значи да се ујутру и током дана најприје посветимо дјеци, а тек онда телефонима. Треба да им покажемо да су она на првом мјесту, а не наши дигитални уређаји", рекао је Хоган, преноси "Журнал".

Дјеца долазе у контакт са екранима све раније

Према истраживању спроведеном у Русији 2026. године, електронске уређаје већ користи свако пето дијете узраста од три до шест година.

Рани контакт са екранима посебно је значајан јер се у прве три године живота формира мозак дјетета, развија однос са блиским особама и усвајају обрасци учења и упознавања свијета. Дјеца у том периоду уче кроз непосредно искуство и комуникацију са људима, због чега дигитални уређаји не могу да замене глас, емоције и подршку блиских особа.

Како успоставити здравије навике

Стручњаци издвајају неколико препорука које породицама могу да помогну да поставе границе у коришћењу дигиталних уређаја:

Без телефона и других уређаја у спаваћој соби. На тај начин може да се смањи вријеме проведено пред екраном у касним вечерњим сатима.

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Успостављање јутарње рутине без телефона. Умјесто да одмах посегну за уређајем, чланови породице могу да се посвете заједничком доручку или сличним активностима без екрана.

Оброци без екрана. Вријеме за јело треба да буде прилика за одмор и међусобну комуникацију.

Мање бесциљног прегледавања садржаја. Екрани могу да се користе за корисне и образовне активности, попут тражења рецепата, праћења вјежби јоге, проналажења идеја за ручни рад или истраживања.

Коришћење режима "Не узнемиравај". Ова опција може да помогне када је потребна пауза од нотификација.

Родитељи као примјер. Важно је да одрасли не проводе стално вријеме уз телефон или лаптоп док су са дјецом. Одлагање уређаја у другу просторију може да помогне у успостављању здравијих навика, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Дјеца

Мобилни телефон

наука

истраживање

технологија

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