Варди се вратио!

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Џејми Варди поново ће играти у енглеском фудбалу, како је некадашњи нападач Лестера и репрезентације Енглеске потписао је уговор са Барнлијем до краја сезоне.
Варди у нови клуб стиже као слободан играч, након што је током лета напустио италијанску Кремонезе. Барнли се тренутно налази у великим проблемима, пошто је без побједе и заузима посљедње мјесто на табели Чемпионшипа.
"Овај клуб има велику фудбалску историју и страствене навијаче који заслужују екипу која представља њих и њихов град. Једва чекам да почнем да играм и помогнем тиму да крене у правом смјеру", рекао је Варди.
Искусни нападач је највећи дио каријере провео у Лестеру. Дрес "лисица" носио је од 2012. до 2025. године, након што је стигао из нижеразредног Флитвуд Тауна.
За Лестер је одиграо 500 утакмица и постигао 200 голова у свим такмичењима. Са 145 погодака у Премијер лиги уједно је најбољи стријелац клуба у историји тог такмичења.
Варди је имао и значајну репрезентативну каријеру. За Енглеску је наступио 26 пута и постигао седам голова.
(б92)
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