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Варди се вратио!

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06.09.2026 16:40

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Варди се вратио!
Фото: Tanjug/AP/Rui Vieira

Џејми Варди поново ће играти у енглеском фудбалу, како је некадашњи нападач Лестера и репрезентације Енглеске потписао је уговор са Барнлијем до краја сезоне.

Варди у нови клуб стиже као слободан играч, након што је током лета напустио италијанску Кремонезе. Барнли се тренутно налази у великим проблемима, пошто је без побједе и заузима посљедње мјесто на табели Чемпионшипа.

"Овај клуб има велику фудбалску историју и страствене навијаче који заслужују екипу која представља њих и њихов град. Једва чекам да почнем да играм и помогнем тиму да крене у правом смјеру", рекао је Варди.

Искусни нападач је највећи дио каријере провео у Лестеру. Дрес "лисица" носио је од 2012. до 2025. године, након што је стигао из нижеразредног Флитвуд Тауна.

За Лестер је одиграо 500 утакмица и постигао 200 голова у свим такмичењима. Са 145 погодака у Премијер лиги уједно је најбољи стријелац клуба у историји тог такмичења.

Варди је имао и значајну репрезентативну каријеру. За Енглеску је наступио 26 пута и постигао седам голова.

(б92)

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Тагови :

Џејми Варди

Фудбал

Чемпионшип

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