Дневни хороскоп: Шкорпија и Ован су промјењивог расположења, Дјевица тешко крије осјећања

Аутор:АТВ редакција
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Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Данас би требало да вас држи добро расположење и жеља да се опустите и одморите. Међутим, вама ће у првом дијелу дана расположење бити промјенљиво, а други дио дана ћете више искористити да изађете са пријатељима или да се посветите вољеној особи.
Данас можете остварити контакт и сусрет са неким кога већ дуже време желите да видите. Највјероватније је пријатељ у питању, и вријеме проведено са њим ће вам изузетно пријати. У другом дијелу дана мало сентиментално расположење.
Велики су ваши планови, али је питање да ли ћете успети да се издигнете из неког мало лошијег расположења и остварите их. Можда ће вас спријечити дјелимично и обавезе којима се морате посветити. Покажите више разумијевања према вољеној особи.
Своје расположење које је нешто лошије, а вучете га још од јуче, пренијећете и у данашњи дан. Неко од чланова породице вам може замјерити због вашег понашања или става, што ће још додатно негативно утицати на вас. Можда је вријеме да се одморите и опустите.
Потребно вам је да добијете подршку од некога ко вам је битан. То може бити емотивни партнер или неко од чланова породице. У суштини, сада вам је неопходна нека врста заштитничког понашања од стране особе коју волите. Мало сте се размазили.
Тешко ћете данас успјевати да сакријете своја осјећања и оно што се дешава унутар вас. Потребно вам је присуство вољене особе или чланова породице да вас дигне и орасположи.
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Одличан је тренутак да се мало растеретите и проведете.
Оно што вас данас највише интересује је све оно што је везано за емоције. Немојте бити усамљени, ако већ немате партнера, већ се окрените ка пријатељима и породици. Укоилко сте у емотивној вези, искористтите дан за уживање у проводу и љубави.
Ваша ће расположења данас варирати и вјероватно ћете ићи из крајности у крајност. У једном тренутку сте одлично, у другом већ напети и нервозни. Сачувајте добар однос са партнером и са људима које волите. Потрудите се да проведете што више времена са њима.
Биће потребно много добре воље да бисте се данас усагласили са људима са којима долазите у контакт. Постоји размимоилажење у мишљењима, плановима. Биће потребно много добре воље да нађете право рјешење. Помало тензичан и стресан дан за вас.
Недјеља за вама је доста напорна, а сада је прави тренутак да овај дан проведете са особама са којима сте блиски и које волите. Могуће је да ћете отићи на веће окупљање или посетити пријатеље. Осјећаћете се добро и одморно. Могућност флертовања у поподневним сатима.
Неке ствари су профункционисале између вас и вољене особе. Оно што вам је сметало у претходним данима, сада је превазиђено. Ако вам се чини да вам вољена особа даје нејасне или непотпуне одговоре, запитајте се колико сте ви искрени.
Ви пуните своје батерије у оквиру дома, породице, пријатеља, у контакту са дјецом. Ово је довољно да вам врати сву енергију коју сте у претходним данима изгубили. Зато, са вама драгим особама идите макар на заједнички ручак. Или у провод и неко дружење.
(телеграф)
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