Savjet ministara bez konsenzusa o direktorima dvije agencije

Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici nije postigao konsenzus o usvajanju dnevnog reda čime nije usvojena Obavijest o isteku mandata vršilaca dužnosti dvije državne agencije, kao ni o izboru novih vršilaca dužnosti direktora.

Na predloženom dnevnom redu bila je Obavijest o isteku mandata vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini i Informacija o isteku perioda na koje je imenovan vršilac dužnosti diorektora Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine. Samim tim nisu imenovani vršioci dužnosti dužnosti navedenih agencija.

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