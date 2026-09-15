Savjet ministara bez konsenzusa o direktorima dvije agencije

Autor:ATV redakcija
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Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici nije postigao konsenzus o usvajanju dnevnog reda čime nije usvojena Obavijest o isteku mandata vršilaca dužnosti dvije državne agencije, kao ni o izboru novih vršilaca dužnosti direktora.
Na predloženom dnevnom redu bila je Obavijest o isteku mandata vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini i Informacija o isteku perioda na koje je imenovan vršilac dužnosti diorektora Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine.
Samim tim nisu imenovani vršioci dužnosti dužnosti navedenih agencija.
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