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Razvod braka ne košta samo emotivno: Cifre će vas potpuno šokirati

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30.09.2026 13:25

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Двије златне бурме једна поред друге.
Foto: Pexels/Bruno Mattos

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je u 2024. godini sklopljeno 16.213 brakova, dok ih je samo tri godine ranije bilo 17.835. Istovremeno, u 2024. godini zabilježeno je 2.913 razvoda.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH u 2021. godini zabilježen je 2.871 razvod, 2022. godine 2.865, 2023. godine 3.048, a 2024. godine 2.913. Preliminarni podaci za 2025. pokazuju 2.052 razvoda, dok je u prvih šest mjeseci 2026. broj razvoda bio gotovo 16 odsto manji nego u istom periodu 2025. godine.

Koliko košta razvod u BiH?

Troškovi zavise od toga da li je razvod sporazuman ili sporni, kao i od kantona odnosno entiteta i broja sudskih postupaka.

U Kantonu Sarajevo sudska taksa na tužbu za razvod iznosi 200 KM, a još 200 KM plaća se za presudu.

„Prema advokatskoj tarifi koju navodi advokat Azur Prnjavorac, puna radnja advokata, uz vrijednost spora od 10.000 KM, iznosi 780 KM plus PDV, i to po svakoj radnji. Zbog toga sporazumni razvod može biti relativno jednostavan i jeftiniji, dok sporni postupak, uz više ročišta, vještačenja i eventualne žalbe, može koštati višestruko više“, prenosi Avaz.ba.

Kakve su cijene i takse u regionu?

Troškovi razvoda u Srbiji takođe zavise od toga da li supružnici postižu dogovor ili se razvod vodi po tužbi.

Kod sporazumnog razvoda, sudske takse za predlog i presudu ukupno iznose oko 45–50 evra (odnosno oko 90 do 100 KM), a taj trošak se najčešće dijeli između supružnika. Postupak se u takvim situacijama redovno završava na samo jednom ročištu.

Kod razvoda po tužbi, takse su slične, ali ukupni trošak može biti znatno veći jer se advokatske usluge naplaćuju za svaku pojedinačnu radnju svaki podnesak i svako održano ročište. Ako se istovremeno vodi i postupak za podjelu bračne imovine, troškovi dodatno rastu jer se visina takse i advokatski honorari određuju prema ukupnoj vrijednosti imovine koja je predmet spora, piše Avaz.

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Razvod braka

Razvod

Agencija za statistiku BiH

Cijene

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