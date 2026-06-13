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UKC o stanju vozača koji je povrijeđen kod Prijedora: Životno je ugrožen

Autor:

ATV
13.06.2026 13:56

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Vozač automobila "be-em-ve" iz Prijedora inicijala A. V. životno je ugrožen i priključen je na respirator nakon što je teško povrijeđen u udesu na magistralnom putu Prijedor - Sanski Most, a hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje UKC-a Republike Srpske.

Pacijent je priključen na aparat za mehaničku ventilaciju, a sve dalje prognoze su neizvjesne, rečeno je Srni iz ove zdravstvene ustanove.

Полиција Републике Српске

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Težak udes kod Prijedora: Četiri osobe povrijeđene, vozač "BMW-a" prebačen na UKC Srpske

Iz Policijske uprave Prijedor danas je saopšteno da su tri lica teško povrijeđena, a jedno lakše u sinoćnjoj saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Prijedor - Sanski Most u Oštroj Luci.

Teško su povrijeđeni vozač "be-em-vea" A. V, kao i dva lica iz Sanskog Mosta koja su bila u automobilu "pežo", dok je vozač S. B. zadobio lakše povrede.

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UKC Republike Srpske

udes

Prijedor

Saobraćajna nesreća

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