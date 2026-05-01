Ватра прогутала шталу код Гацка

Аутор:АТВ
У селу Врба код Гацкa у потпуности је изгорјела штала у пожару који је избио јутрос.
“Јутрос у 10,35 часова ватрогасно спасилачкој јединици дојављен је пожар штале у селу Врба. Одмах смо изашли на терен. Материјална штета је велика,ватра је уништила и трактор са прикључцима који се налазио у објекту.” рекли су за АТВ из ТВЈ Гацко.
Гатачки ватрогасци спријечили су ширење пожара на околне објекте. На терену је и полиција, а узрок пожара биће познат након увиђаја.
