У Српској рођено 14 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, осам дјевојчица и шест дјечака, речено је у породилиштима.
Шест беба рођено је у Бањалуци, по три у Добоју и Фочи, а по једна у Бијељини и Источном Сарајеву. У Бањалуци су рођене три дјевојчице и три дјечака, у Добоју и Фочи по двије дјевојчице и један дјечак, а у Бијељини и Источном Сарајеву по једна дјевојчица.
Порода није било у Зворнику, Приједору, Требињу, Невесињу и Градишци, преноси Срна.
