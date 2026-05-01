Првомајски уранак Добојлија уз дувачки оркестар

Аутор:АТВ
Испред Ватрогасног дома у Добоју јутрос је, уз Градски дувачки оркестар, традиционалним уранком почело обиљежавање Међународног празника рада.
Извођењем корачница и других нумера, дувачки оркестар је наставио стогодишњу традицију.
У униформама и са инструментима у рукама, чланови Градског дувачког оркестра из Добоја и овог Првог маја поранили су како би звуцима трубе пробудили своје суграђане.
Као и сваке године, кренули су у пет часова испред Ватрогасног дома, а током јутра прошли су готово свим дијеловима града.
Према традицији, најприје су обишли приградска насеља гдје има мјештана који их већ деценијама дочекују с даровима.
