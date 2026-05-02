Каран: Слободно и одговорно новинарство темељ сваког демократског друштва

Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да ће институције Српске наставити подржавати професионалне медије с циљем унапређења њиховог положаја и стварања повољнијих услова за рад, јер слободно и одговорно новинарство представља један од темеља сваког демократског друштва.
Поводом 3. маја, Међународног дана слободе медија, Каран је упутио честитку новинарима, удружењима новинара и запосленима у средствима јавног информисања у Републици Српској.
"Поводом Дана слободе медија, упућујем срдачне честитке свим новинарима, уредницима, сниматељима и медијским радницима који својим преданим радом у обављању тешке и изазовне професије доприносе изградњи транспарентног и демократског друштва", наведено је у у честитки.
Каран: "Бљесак" је ратни злочин и етничко чишћење
Каран је захвалио свим медијским радницима који одговорно прате актуелна дешавања и јавности пружају правовремене, објективне и поуздане информације, саопштено је из Кабинета предсједника.
Дан слободе медија у свијету се обиљежава 3. маја с циљем подизања свијести о значају слободе и независности медија.
Република Српска
1 д0
Република Српска
4 д0
Република Српска
1 седм3
Република Српска
1 седм0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
