Logo
Large banner

Каран: Слободно и одговорно новинарство темељ сваког демократског друштва

Аутор:

АТВ
02.05.2026 11:09

Коментари:

0
предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да ће институције Српске наставити подржавати професионалне медије с циљем унапређења њиховог положаја и стварања повољнијих услова за рад, јер слободно и одговорно новинарство представља један од темеља сваког демократског друштва.

Поводом 3. маја, Међународног дана слободе медија, Каран је упутио честитку новинарима, удружењима новинара и запосленима у средствима јавног информисања у Републици Српској.

"Поводом Дана слободе медија, упућујем срдачне честитке свим новинарима, уредницима, сниматељима и медијским радницима који својим преданим радом у обављању тешке и изазовне професије доприносе изградњи транспарентног и демократског друштва", наведено је у у честитки.

Синиша Каран

Република Српска

Каран је захвалио свим медијским радницима који одговорно прате актуелна дешавања и јавности пружају правовремене, објективне и поуздане информације, саопштено је из Кабинета предсједника.

Дан слободе медија у свијету се обиљежава 3. маја с циљем подизања свијести о значају слободе и независности медија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Међународни дан слободе медија

Синиша Каран

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

