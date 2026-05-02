Logo
Large banner

Нуждић: Упркос доказима, злочин у Добровољачкој 34 године без судског епилога

Аутор:

АТВ
02.05.2026 09:36

Коментари:

0
Фото: АТВ

Злочин у Добровољачкој улици у Сарајеву већ 34 године није добио судски епилог упркос бројним доказима, поступци се одуговлаче, а одговорност изостаје, али је неопходно истрајати у захтјеву за правду, изјавио је в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.

Нуждић је рекао да посебно забрињава чињеница да је истрага 2012. године обустављена без јасног и оправданог образложења, да би тек 10 година касније била подигнута оптужница.

"Поставља се питање да ли је ико икада одговарао за такве одлуке и да ли је јавности икада објашњено на основу којих аргумената је истрага обустављена. Управо у томе је један од кључних проблема правосуђа на нивоу БиХ, у којем изостаје одговорност, а правда остаје недостижна за српске жртве", оцијенио је Нуждић.

Али је, додао је, управо због жртава, њихових породица и свих који су преживјели и смогли снаге да свједоче неопходно истрајати у захтјеву за правдом.

Он је напоменуо да је истина о овим догађајима документована и да не смије бити заборављена, већ мора остати трајно свједочанство, како у научним истраживањима, тако и у култури сјећања.

"Управо због тога је Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица документовао, истражио и јавности представио своја истраживања која се односе на злочин у Добровољачкој улици, и то у књизи "Реконструкција злочина – деконструкција мита", те у "Атласу злочина над Србима током Одбрамбено-отаџбинског рата" ", рекао је Нуждић.

Осврнувши се на догађаје који су претходили злочину у Добровољачкој, Нуждић је подсјетио да је референдум на којем су Срби, као конститутивни народ, прегласани и који је организован мимо њихове воље, означио почетак ратних дешавања у БиХ.

"Убиство српског свата на Башчаршији 1. марта, као и злочин у Сијековцу 26. марта 1992. године, већ тада су недвосмислено најавили трагедију која ће услиједити. Ове догађаје међу првима су осјетили сарајевски Срби, изложени атмосфери страха и неизвјесности која је убрзо прерасла у отворено непријатељство према свему што је српско", оцијенио је Нуждић.

Протјеривања, хапшења и убиства, навео је Нуждић, постали су свакодневица, а у таквом амбијенту није се могло очекивати другачије поступање ни према дотадашњој регуларној војсци и њеним припадницима.

Он је додао да су војници, који су били понос Југославије, преко ноћи претворени у непријатеље, окупаторе и мете пропагандне машинерије.

"Убиства припадника ЈНА започела су 20. априла убиством два млада војника на Бистрику, настављена 22. априла у Великом парку када је убијено осам припадника, да би трагичну кулминацију достигла 2. маја када је на Скендерији убијено најмање 19, а 3. маја 1992. године у Добровољачкој улици најмање девет лица", навео је Нуждић.

Он је напоменуо да су десетине рањене, а многи су заробљени и изложени тешкој тортури упркос претходно постигнутом договору о мирном повлачењу, уз гаранције снага УН.

"Нажалост, као и код осталих злочина у Сарајеву, упорно се покушава наметнути наратив да су злочине вршили "Цаце", "Ћеле", "Јуке", иако је евидентно да су ови злочинци само пуки извршиоци званичне политике тадашњег руководства муслимана", рекао је Нуждић.

У Источном Сарајеву и Сарајеву сутра ће бити обиљежене 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Добровољачкој улици гдје су их напале муслиманске паравојне јединице, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добровољачка

Република Српска

Злочин у Добровољачкој улици

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner