Крвава представа! Џип покосио публику, међу страдалима и дијете

АТВ
04.05.2026 07:30

Најмање две особе погинуле су у Колумбији када се џип са огромним точковима, познат и као "монстер трак", закуцао у публику која је посматрала аутомобилску представу.

Несрећа се догодила у граду Попајану на југу Колумбије, преноси Ројтерс и додаје да је, према ријечима локалних званичника, једна од жртава и 10-годишња дјевојчица.

Како је наведено, повређено је 37 људи.

На видео-снимку инцидента који се појавио на друштвеним мрежама може се видети "монстер трак" како прескаче препреку, али не успијева да закочи на вријеме, због чега возило скреће у страну и закуцава се у гледаоце, преноси Танјуг.

