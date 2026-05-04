Крвава представа! Џип покосио публику, међу страдалима и дијете

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најмање две особе погинуле су у Колумбији када се џип са огромним точковима, познат и као "монстер трак", закуцао у публику која је посматрала аутомобилску представу.
Несрећа се догодила у граду Попајану на југу Колумбије, преноси Ројтерс и додаје да је, према ријечима локалних званичника, једна од жртава и 10-годишња дјевојчица.
Како је наведено, повређено је 37 људи.
En este video se puede ver cuando se habría producido la falla técnica en el Monster Truck ocasionando que perdiera el control y atropellara a varias personas. pic.twitter.com/iPvEFlEawd— popayanco (@PopayanCO) May 3, 2026
На видео-снимку инцидента који се појавио на друштвеним мрежама може се видети "монстер трак" како прескаче препреку, али не успијева да закочи на вријеме, због чега возило скреће у страну и закуцава се у гледаоце, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Хроника
1 д0
Србија
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч1
Најновије
12
02
11
56
11
46
11
37
11
27
Тренутно на програму